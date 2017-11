Pericole invizibile. Cele mai întâlnite boli FĂRĂ simptome evidente

Se pare ca exista tot mai multe boli fara simptome evidente si, din aceasta cauza, persoanele ignora vizitele medicale si de aceea ajung in stadii avansate de boala, cand interventia medicala este limitata.

Iata mai jos care sunt cele mai intalnite boli fara simptome evidente:



Infarctul miocardic



Conform cercetarilor, afectiunile cardiovasculare ocupa primul loc in topul bolilor fara simptome, din cauza numarului mare de decese pe care le provoaca anual.



Atacul de cord are loc atunci cand rezervele de sânge care ajung catre inima sunt intrerupte. Simptomele pot varia, de la dureri in piept pana la dificultati de respiratie sau stari de ameteala.



De regula, aceasta afectiune este intalnita destul de frecvent la persoanele trecute de varsta a doua sau la diabetici.



Diabetul



Aceasta boala afecteaza o mare parte din populatie si poate ramane nediagnosticata o buna perioada de timp deoarece nu prezinta simptome evidente. Dintre simptomele târzii ale acestei boli amintim: senzatia de sete, oboseala si scaderea in greutate.



Cancer pancreatic



Aceasta boala este considerat una dintre cele mai mortale tipuri de cancer. De regula, cele mai predispuse la aceasta boala sunt persoanele obeze, fumatorii sau care au un membru de familie care a avut aceasta boala, scrie sfatnaturist.ro. In fazele avansate, apar simptome precum: icter, dureri in zona superioara a abdomenului si pierdere în greutate.