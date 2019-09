Pericol de sănătate în Europa: boala considerată eradicată care revine acum

Una dintre bolile considerate eradicate a început să reapară în mai multe țări din Europa, iar unul dintre motive ar putea fi propaganda antivaccin care s-a promovat în mod exagerat în ultima perioadă.

Este vorba despre rujeola sau pojarul așa cum mai este cunoscută în popor, iar pe lista țărilor care se confruntă cu această infecție virală se află Marea Britanie, Grecia, Republica Cehă și Albania.

„Rujeola este o infecție virală foarte de contagioasă, iar răspândirea acesteia se face extrem de ușor. Se poate transmite chiar și prin tușit sau strănut, iar vestea și mai proastă e că virusul poate trăi până la două ore în spațiul pe care o persoană infectat l-a contaminată. Astfel, o persoană care are rujeolă are șanse să infecteze 90% dintre persoanele din jurul său", spune Centers for Disease Control and Prevention. „Bineînțeles, asta dacă respectivii nu sunt vaccinați".

Ca să înțelegi mai bine cât de gravă este situația gândește-te că în prima jumătate a anului 2019 au fost raportate aproximativ 90.000 de cazuri de rujeolă și 37 de morți, în condițiile în care la sfârșitul anului 2018, în 33 din cele 53 de state europene rujelola era complet eliminată.

Numărul de cazuri în doar șase luni din 2019 deja au depășit suma totală din tot anul 2018, când au fost 84,462 de cazuri raportate, potrivit unor date oferite de World Health Organization (WHO).

Având în vedere rujeola este o infecție virală foarte de contagioasă, specialiștii atrag atenția că vaccinarea este foarte importantă și că dacă populația ar fi înțeles acest lucru probabil nu s-ar mai fi ajuns din nou în situația aceasta. „Din ce în ce mai multă lume este convinsă să nu se vaccineze sau să nu-și imunizeze copiii, fapt ce conduce la mult mai multe infecții", spun specialiștii.

„Restabilirea transmiterii rujeolei este îngrijorătoare", spune Günter Pfaff, preşedintele Comisiei regionale pentru verificarea eliminării rujeolei şi rubeolei. Acesta susține că dacă imunizarea nu va avea loc în toate comunitățile, „atât copii, cât și adulții vor suferi în mod inutil, iar unii vor muri în mod tragic".

