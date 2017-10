Performanţa lui Ionuţ Mişa. Toţi cei care îi cer demisia. Din toate partidele. Inclusiv PSD-ALDE

Pilonul II de pensii, split TV sau taxa de solidaritate sunt doar câteva dintre măsurile controversare pe care le-a anunţat Ionuţ Mişa, dar pe care nu a ştiut să le explice, nici măcar pe înţelesul politicienilor. Mai mult, colegul său din Guvern, Marius Nica, a anunţat, într-un studio de televiziune, în timp ce era alături de Mişa, că nici el nu a înţeles cum se aplică taxa de solidaritate. Drept pentru care nu este de mirare cum PNL, UDMR, şi chiar PSD, prin vocea lui Eugen Teodorovici, i-au cerut demisia lui Ionuţ Mişa, din funcţia de ministru al Finanţelor.

Spre exemplu, fostul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, a susţinut că în opinia lui, Mişa ar trebui să demisioneze din funcţie, după declaraţiile contradictorii despre taxa de solidaritate.

Și eu o să-l critic pe domnul ministru actual de Finanțe. Cred că astăzi este, și sper să fie, ultima vizită a domniei sale în Parlament ca și ministru de Finanțe, pentru că mi se pare normal și corect ca partidul - și mai ales prim-ministrul - să aibă pe masă propunerea de revocare a domniei sale din funcție, pentru că, din păcate, ca ministru de Finanțe să faci astfel de declarații pe care, mai târziu, prim-ministrul le contrazice cred că nu este cazul”, a declarat senatorul PSD Eugen Teodorovici, pentru Digi 24.

Întrebat dacă părerea sa este împărtășită și de alți membri ai PSD, fostul ministru din Guvernul Ponta a răspuns: „Probabil că sunt mulți colegi care o simt, o cred și au convingerea că așa trebuie să fie (...) Știți foarte bine, dacă vă uitați în istorie așa puțin, nu foarte departe, cam tot ceea ce am spus s-a și întâmplat, de la măsurile de la începutul anului, cu acelea faimoase taxe de solidaritate, de impozitare a cifrei de afaceri și multe, multe, multe altele. Dacă îmi dați exemplu de exact una singură care a fost făcută invers decât am spus eu, atunci eu mă retrag din fața camerei”.

Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene: Nu, nu am înţeles!

Marius Nica, noul ministru al Fondurilor Europene, a fost intrebat, la Antena3, daca a inteles cum va fi aplicata noua taxa de solidaritate.

El a raspuns: "Nu, nu! E adevarat ca in aceste doua zile am fost zi si noapte aici la minister cu colegii. Anumite deadline-uri pe care le-am angajat fata de Comisia Europeana nu am stat sa citesc eu, personal sa ma documentez, dar din dezbaterile din mass-media si din pozitiile guvernamentale nu am inteles decat ca nu este o taxa in plus", conform HotNews.

PMP cere demisia: Veţi pune alte biruri pe români

Deputatul PMP Eugen Tomac i-a cerut, luni, în plenul Camerei Deputaților, demisia ministrului Finanțelor, Ionuț Mișa, susținând că acesta dorește, alături de Guvernul PSD, să pună 'noi biruri pe spatele românilor'.

"Din disperare cu privire la situația colectării la buget, ați inventat noi biruri, care riscă să pună România pe butuci, să alunge investitorii din țară, cea mai mare invenție a PSD în acest domeniu fiind split TVA. D-le ministru, românii vor reține de la această guvernare că și-a dorit un singur lucru — să se plimbe prin țară, să caute prin cotețele românilor ouăle și să le impoziteze. Nu aveți un program economic bine pus la punct, nu aveți o viziune pentru economia românească, ceea ce vă interesează este să puneți noi și noi biruri pe spatele românilor și să vă îmbogățiți clientela politică. Un asemenea program economic nu este de susținut, motiv pentru care vă cerem în această sală demisia din funcția de ministru", a declarat Tomac la dezbaterea prilejuită de prezența în plenul Camerei Deputaților a ministrului Ionuț Mișa.

El a precizat că a lecturat ceea ce social-democrații au prezentat în campania electorală drept "biblia PSD", apreciind că, prin programul de guvernare, "PSD i-a urcat de fapt pe români pe Titanic, nu pe Arca lui Noe".

"E vorba de programul dvs. de guvernare pe care l-ați prezentat aici, în Parlament, și colegii care astăzi spun că l-au modificat între timp l-au votat și ei. Vorbiți, d-le ministru, despre simplificare, deschidere față de mediul de afaceri, transparență, stabilitate, predictibilitate, prevenție și respect. Din păcate, nimic din ceea ce v-ați propus nu se pune în aplicare. Mai mult decât atât, orice român își dă seama la ora actuală că atunci când le-ați jurat românilor că doriți să-i salvați, să-i urcați practic pe Arca lui Noe, aproape orice cetățean al acestei țări își dă seama că de fapt i-ați îmbarcat pe Titanic. Pentru că printre toate măsurile pe care vi le-ați asumat, măsuri cu care ați speriat mediul de afaceri, ați băgat în ceață populația, i-ați îngrozit pe investitori, parte din ele totuși pentru că v-ați dat seama în ceasul al 12-lea că nu sunt realiste, parte sunt astăzi ignorate chiar de dvs., și ați renunțat pentru că sunt măsuri nerealiste — impozitul pe cifra de afaceri, impozitul pe venit global, taxa suplimentară pe produsele al căror consum are un impact negativ major asupra sănătății populației, desființarea pilonului II de pensii sau suprataxarea multinaționalelor", a afirmat Eugen Tomac.

Şi PNL cere demisia

PNL îi solicită premierului Mihai Tudose să-l demită pe ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a declarat luni președintele liberalilor, Ludovic Orban.

"Solicităm premierului Tudose demiterea ministrului Mișa. Este inadmisibil ceea ce se întâmplă de la învestirea Guvernului la nivelul Ministerului Finanțelor. Aberațiile fiscale inițiate de acest ministru, instabilitatea fiscal-bugetară riscă să afecteze perspectivele de dezvoltare economică a României", a afirmat Orban la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL, care a avut loc la Parlament.

El a motivat solicitarea liberalilor privind demiterea ministrului de Finanțe și i-a cerut premierului să "nu mai umple timpul cu scenete cu caracter electoralist".

USR, la dezbaterea split TVA. Programul de guvernare, o mare minciună

Critici dure au venit şi de la USR. "Experimentul split TVA, despre care discutăm azi, este una din dovezile că programul de guvernare cu care PSD a câștigat alegerile a fost o mare minciună. Sloganul PSD a fost 'Îndrăznește să crezi' tocmai pentru că era imposibil de crezut că se pot mări cheltuielile cu salariile și pensiile fără să crească taxele și fără să crească productivitatea economiei private prin investiții în autostrăzi, în școli, în spitale, sau prin reducerea birocrației. De unde bani la buget? Iată, Guvernul Tudose a ajuns în luna octombrie fără bani, încasările la buget nu s-au materializat, deși avem creștere economică. Split TVA, introdusă prin ordonanță de urgență, este doar ultima dintr-o serie de măsuri disperate de a aduce bani la buget. Am văzut impozitul pe gospodărie, am văzut taxa de solidaritate, am văzut impozitul pe cifra de afaceri, suprataxarea contractelor part-time. Ce mai urmează? Nici nu știm", a spus Chichirău la dezbaterea pe tema split TVA din plenul Camerei Deputaților.

Ea a amintit că, la câteva zile după aprobarea split TVA, ministrul de Finanțe a declarat că mii de firme au anunțat că vor aplica această măsură, dar numai câteva sute au aplicat-o până la momentul actual.

"De la intrarea în vigoare a ordonanței nu numai că mediul de afaceri a respins aproape în unanimitate măsura split TVA, dar nici măcar membrii Guvernului, care sunt acționari în firme, nu au optat pentru ea. De ce nu au făcut asta nici premierul Tudose, nici vicepremierul Ciolacu și nici alți nouă colegi de cabinet? Prin introducerea acestei măsuri, activitatea a peste 300.000 de firme plătitoare de TVA va fi bulversată și blocată. Recent, premierul Tudose a anunțat că măsura va fi modificată astfel încât să se aplice doar firmelor de stat sau doar firmelor în insolvență sau în faliment. Nici nu mai știm ce să credem. Premierul spune una, partidul spune alta. Cerem Guvernului să renunțe la split TVA, să rămână doar pentru societățile care își doresc un astfel de sistem și cerem coaliției de guvernare să oprească experimentul Mișa la care este supusă economia României", a încheiat aceasta.