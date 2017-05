Conducerea executivă a CFR Marfă, decapitată de DIICOT! Prejudiciul: șase milioane de euro(UPDATE)

Peste 60 de percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi în nouă judeţe, într-un dosar al DIICOT vizând CFR Marfă şi privind vânzarea unor vagoane de tren de marfă la un preţ subevaluat, la fier vechi. Prejudiciul în acest caz depăşeşte şase miloane de euro.

Potrivit DIICOT, întreaga conducere executivă a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ”CFR MARFĂ” S.A, în frunte cu fostul director general Mihuţ Crăciun, este implicată într-o grupare infracţională constituită în cursul anului 2016 la nivelul ”CFR MARFĂ” S.A, având ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societăţii, cu prilejul operaţiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, în folosul SC REMAT S.A. Călăraşi.

''Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2016, la nivelul unei societăți de transporturi feroviare, s-a constituit un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport. Membrii grupării sunt bănuiți că ar fi subevaluat bunurile din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul unei firme de colectare a deșeurilor feroase din Călărași a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate'', se arată într-un comunicat IGPR.

Potrivit sursei citate, subevaluarea s-a efectuat prin ofertarea pe Bursa de Mărfuri București, în baza unei proceduri de licitație deschisă a 2.450 de vagoane pe roți, la preț de fier vechi, deși, în conformitate cu standardele în materie, deșeurile metalice provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria ''deșeu fier vechi greu'' și ''deșeu fier vechi special'' (oțel), categorii de deșeuri cu o valoare de piață net superioară.

''Prețul de achiziție a fost de 120 de euro per tona de fier vechi, în condițiile în care prețul mediu practicat pentru 'deșeu fier vechi greu' era de 175,88 euro per tonă, iar pentru 'deșeu fier vechi special' (oțel) era de 218,90 euro per tonă. Astfel, cei în cauză ar fi realizat practic o subevaluare a bunurilor cu 82,42% în cazul 'deșeurilor fier vechi special' (oțel) și cu 46,56% în cazul 'deșeurilor fier vechi greu'. Prejudiciul cauzat societății de transport prin activitatea infracțională este de 6.313.748 de euro'', precizează sursa citată.

CFR Marfă: Vagoanele respective îndeplineau condiţiile de casare

”Contractul de vânzare-cumpărare care face obiectul dosarului anchetat de DIICOT are ca obiect valorificarea prin vânzare a fierului vechi provenit din tăierea a 2450 de vagoane de marfă care îndeplinesc condiţiile de casare şi care nu mai prezintă utilitate funcţională în condiţiile concrete ale activităţii proprii”, se arată în comunicat.

În contextul în care, la sediile centrale şi teritoriale ale companiei au loc percheziţii, fiind o anchetă în curs de desfăşurare, reprezentanţii CFR Marfă au anunţat că ”nu pot face alte declaraţii referitoare la acest subiect”.

Totodată, consiliul de administraţie CFR Marfă ”urmează să adopte o decizie cu privire la numirea unei conduceri interimare a societăţii”.