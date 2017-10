Pentagon, anunţ de ultima oră: România, stat frontieră în faţa agresiunii Rusiei

Vin noi asigurări din SUA. Romania este un aliat puternic si un exemplu pentru celelalte tari membre NATO, un stat-frontiera in fata agresiunii Rusiei, context in care Statele Unite isi respecta integral angajamentele de securitate in calitate de partener strategic al tarii noastre, a transmis marti la Washington un reprezentant al Departamentului american de Stat (Pentagon)potrivit unui comunicat al Ambasadei Romaniei in SUA, anunţă Hotnews.ro.

In mesajul transmis in numele secretarului apararii la receptia de la Ambasada Romaniei cu ocazia Zilei Armatei, reprezentantul Departamentului Apararii, Tom Goffus, a remarcat contributia exceptionala a Romaniei in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, in parteneriat cu fortele armate ale Statelor Unite ale Americii, eforturile de modernizare ale Armatei Romaniei, precum si sacrificiul militarilor romani in teatrele de operatiuni, se mai arata in comunicatul citat.

Tom Goffus, adjunctul asistentului secretarului Apararii, a subliniat ca Romania si SUA impartasesc un parteneriat profund si durabil, declarand ca sustine in totalitate mesajul ambasadorului Romaniei, George Maior, potrivit caruia Romania si SUA vegheaza la Marea Neagra pentru a mentine aceasta zona in siguranta.