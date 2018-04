De ce nu se dau de fapt pensiile înainte de Paște. Motivul invocat de Dăncilă

Se dau sau nu pensiile şi salariile înainte de Paşte 2018?

Mulți pensionari nu se vor bucura de venirea pensiilor înainte de Paște. Motivul: premierul Viorica Dăncilă se gândeşte că pensionarii vor rămâne fără bani după sărbători.

Pensii înainte de Paște? Nu! Premierul Viorica Dăncilă a anunţat marți, la Parlament, că salariile bugetarilor vor fi plătite înainte de Paşte. Nu însă şi pensiile, iar motivul invocat de Dăncilă este unul bulversant. Prim-ministrul se gândeşte că pensionarii vor rămâne fără bani după sărbători. Premierul a mai oferit două motive pentru care pensionarii nu vor primi pensiile înainte de Paște. Unul ar fi că aceștia abia au încasat banii pe martie, aşa că au cu ce să-şi facă cumpărături de sărbători. În al treilea rând, a recunoscut şefa guvernului, ar fi un efort financiar mult prea mare pentru a achita anticipat atât salariile bugetarilor, cât şi pensiile. De câștigat au câștigat salariații.

Întrebată la Parlament dacă salariile vor fi plătite săptămâna aceasta, Dăncilă a răspuns: "Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte. Pensiile nu şi am să vă explic şi de ce. De obicei, pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum, va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, abia am terminat cu pensiile pe luna trecută. Este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie".

Vicepremierului Viorel Ștefan a anunțat că decizia de a plăti salariile până vineri, cu cel puțin 4 zile mai devreme decât de obicei, ar urma să fie oficializată miercuri, în ședința de Guvern.

Guvernul lua inițial în calcul să plătească înainte de Paște și pensiile. Deocamdată, însă, doar pensionarii din Ministerul de Interne au această certitudine. În cazul lor plățile se vor face începând de joi, a anunțat ministrul Carmen Dan, într-o postare pe Facebook.

"Aşa cum am fost informată de către conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite înainte de sărbătorile de Paşte, după cum urmează: cei care au conturi bancare vor primi pensia în data de 5 aprilie, iar ceilalţi vor primi în funcţie de livrările făcute de Poşta Română", afirmă Carmen Dan, sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.