Pensie scăzută la grupa I de muncă după 30 de ani de subteran. Ce spune Ministerul Muncii

Cazuri de recalculare a pensiilor pe minus

FOTO: kanald

Diavolul se ascunde în detalii. Vârful de lance al campaniei electorale PSD, anunțul legat de creșterea de 50% a pensiilor la grupa I și II de muncă, ascunde și surprize neplăcute pentru unii dintre cei care au muncit toată viața în condiții grele.

Caz concret: un fost inginer miner din Petrosani (71 ani), pensionat în anul 1998, cu vechime de muncă de 30 de ani în condiții grele de munca (subteran, grupa I) a primit în luna martie 2019 o decizie de recalculare a pensiei în care era informat că i se cuvin mai puțini bani la pensie.

Exact în zilele în care guvernarea PSD anunța majorările de până la 50% la pensiile grupa I si II, pensionarul din Petroșani s-a văzut cu o tăiere drastică a punctajului și a pensiei sale (pe hârtie, nu în mână).

Pensia cuvenită după recalculare a scăzut (scriptic) la 2.300 lei, deși pensionarul primea lună de lună în mână o pensie de 3.000 lei!

La solicitarea Realitatea, Ministerul Muncii a explicat că decizia de recalculare a fost făcută în baza unei legi din 2015 (Legea 192/2015), pentru care Hotărârea de Guvern nr.291/2017 a explicitat stagiile complete de cotizare și a precizat etapele de recalculare.

„În practică au existat situații în care pensiile recalculate nu au înregistrat o majorare de cuantum, dar niciuna dintre pensiile recalculate nu a fost diminuată pentru că, în situația în care pensia recalculată a fost mai mică, s-a menținut în plată punctajul mediu anual și cuantumul aferent, anterior recalculării (alin. 4 al art.169^1, introdus prin Legea nr.192/2015). Această precizare este inscrisă pe deciziile emise de casele teritoriale de pensii în aplicarea Legii nr.192/2015", spun oficialii din Ministerul Muncii.

Nu este un caz izolat, spun oficialii din minister, situație confirmată de Liga pensionarilor din Valea Jiului. Ar urma totuși ca pensionarii care s-au trezit cu decizii de recalculare negativă să fie prinși într-un al doilea calcul, conform Legii 221/2018, promis de ministrul Muncii să se încheie până în septembrie 2019.

Problema este următoarea: pensionarul din Petroșani n-a mai apucat să vadă calculul promis de ministrul Muncii pentru că a decedat în mai 2019, iar pensia de care a fost informat în urmă cu două luni a rămas tăiată iremediabil pentru el.

Nu este clar de ce a fost necesat să existe un decalaj temporar între primul calcul și al doilea și nu s-au comunicat ambele decizii simultan.

Ministerul Muncii a răspuns lapidar la acest punct: Legea nr.192/2015 și Legea nr.221/2018 sunt două acte normative care aduc modificări succesive dispozițiilor Legii nr/263/2010, care au date de intrare în vigoare diferite și stabilesc că drepturile de pensie se cuvin și achită după cum urmează:

- Legea nr.192/2015 - drepturile de pensie recalculate se cuvin și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016.

- Legea nr.221/2018 - drepturile recalculate se cuvin și se acordă de la data de 01.10.2018.

Ce se întâmplă cu pensia de urmaș în acest caz

Soția pensionarului s-a adresat Ministerul Muncii, prin intermediul Realitatea, pentru a vedea care este suma de care se va ține cont la calculul pensiei de urmaș - suma din decizia primită deja (pe minus) sau de promisa decizie de recalculare, care nu a fost încă făcută.

Ce spune Ministerul Muncii: „Drepturile de pensie de urmaș se vor stabili din punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării Legii nr.221/2018, dacă data decesului este dupa 01.10.2018, iar drepturile de pensie restante stabilite de la data 01.10.2018 până la data decesului vor fi achitate în condițiile art.120 din Legea nr.263/2010.

Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun", se spune în răspunsul primit de la Ministerul Muncii.

Nu toți pensionarii de la grupele I și II primesc pensiile majorate

De aplicarea Legea nr.221/2018 și, implicit, de majorările de bani nu vor beneficia toți pensionarii din minerit, după cum ne-au explicat oficialii Ligii pensionarilor din Valea Jiului. Nu beneficiază cei înainte de 90, nici cei care nu au stagiu complet la mină, cum au fost cei "scoși cu jalba" afară în anii 1990.

„S-a intrat în normal, dar nu pentru toată lumea. Legea e de anul trecut, dar nu a intrat în funcțiune decât acum. Necazul e altul că nu se dă la toată lumea, cei care s-au pensionat înainte de 1990 pe grupa I cu legea 77 art. 14 cu stagiul de 20 le-a recalculat în 2005-2006, cu 30% stagiu de cotizare, și i-a băgat în groapă pe toată lumea. Nici cei cu stagiu incomplet nu primesc, care au fost scos cu jalba afară în anii 1990", ne-a explicat Ion Dăbuleanu, vicepreședinte la Liga pensionarilor din Valea Jiului.

Este și situația unor pensionari din minierit care au primit mici plusuri financiare prin diverse Ordonanțe din anii 2008-2011 - Ordonanța 100/2008, OUG nr.209/2009, art.169 din Legea nr.263/2010 etc.

Decizii de calcul negativ la pensie, în baza Legii nr.192/2015 au venit deja la mulți dintre mineri, dar au început să fie trimise și decizii pe noua lege din 2018 care îndreaptă lucrurile.

"La toată lumea a venit pe minus cu legea 192, pentru că s-a împărțit la 30% nu la stagiul normal de la grupa I de 20% și atunci calculul a ieșit pe minus. Acum s-a revenit și oamenii au început să primească deciziile cu legea 221 din 2018 și revin cu plus. Am vorbit cu directorul casei de Pensii din Deva și speră să le rezolve, în aprilie erau cam 3.000 de decizii refăcute pe plus și urmează să mai fie încă 3.000 de decizii în mai", spune Dăbuleanu.

Și Ion Hortopan, președintele Ligii pensionarilor, a precizat că noua lege face dreptate celor mai mulți dintre pensionarii minieri:

"Se continuă cu recalculările, oamenii primesc banii și sunt mulțumiți. Mai sunt mici rectificări pentru cei care nu au vechime de 20 de ani, dar se rezolvă și alea. Toți vor să se facă acum recalcularea și să ia acum banii, dar nu se poate asta. Orice început e binevenit", spune șeful pensionarilor din Valea Jiului.

Explicația tehnică oferită de la Ministerul Muncii

"Recalcularea pensiilor conform dispozițiilor Legii nr.192/2015 s-a aplicat pentru acei pensionari care au lucrat în fostele grupe I și /sau a II-a de muncă, dar care nu au beneficiat de măsurile de majorare aplicate anterior (în perioada 2008 - 2011).

Aceste persoane au fost excluse de la aplicarea OUG nr.100/2008, OUG nr.209/2009, art.169 din Legea nr.263/2010, pentru că la determinarea punctajului mediu anual al acestor persoane numărul total de puncte realizate s-a împărțit la un stagiu complet de cotizare mai mic decât cel general, prevăzut de legea cadru în funcție de luna și anul nașterii, ceea ce a condus, implicit, la un cuantum al pensiei mai avantajos.

Fiind lege de completare a Legii nr. 263/2010 (legea cadru în materia pensiilor publice), Legea nr.192/2015 a făcut trimitere la stagiile complete de cotizare prevăzute de lege pentru fiecare situație în parte.

Hotărârea de Guvern nr.291/2017 vine să expliciteze aceste stagii complete de cotizare și să precizeze etapele de recalculare, fiind un act normativ care completează prevederile art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011.

În practică au existat situații în care pensiile recalculate nu au înregistrat o majorare de cuantum, dar niciuna dintre pensiile recalculate nu a fost diminuată pentru că, în situația în care pensia recalculată a fost mai mică, s-a menținut în plată punctajul mediu anual și cuantumul aferent, anterior recalculării (alin. 4 al art.169^1, introdus prin Legea nr.192/2015).

Această precizare este inscrisă pe deciziile emise de casele teritoriale de pensii în aplicarea Legii nr.192/2015.

Legea 221/2018 a intrat în vigoare începând cu data de 02.08.2018 și cuprinde dispozițiile privind stabilirea și recalcularea pensiilor pentru persoanele care au realizat vechime în condiții speciale de muncă.

Recalcularea, în baza prevederilor Legii nr.221/2018, se va realiza astfel:

• din oficiu, nefiind necesară formularea și înregistrarea unor cereri;

• în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019.

Drepturile recalculate se cuvin și se acordă de la data de 01.10.2018, indiferent de data emiterii comunicării deciziei de recalculare.

Legea nr.221/2018 se aplică și în cazul persoanelor care au beneficiat de prevederile Legii nr.192/2015, situație în care, la determinarea punctajului mediu anual, se vor utiliza exact acele stagii complete de cotizare avute în vedere la stabilirea inițială a drepturilor de pensie".