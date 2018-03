Pe cine susține Ecaterina Andronescu la vârful PSD: ”Din păcate, Adrian Năstase nu poate candida”

Ecaterina Andronescu

Detalii din culisele ședințelor de foc de la PSD. Cei mai mulți social democrați se feresc să facă previziuni privind numele care ar urma să intre în competiție. Totuși, în exclusivitate pentru Realitatea TV, vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu a spus că va face mâine anunțul privind eventuala candidatura.

Invitată la emisiunea moderată de Octavian Hoandră și aflată într-un dialog cu consultantul politic Cozmin Gușă, Ecaterina Andronescu a dezvăluit cine sunt cei care ar putea ocupa eșalonul doi al partidului.

Cozmin Gușă: ”Eu vă intreb, indiferent de ce se va întâmpla la Comitetul Executiv, pentru că funcția de Preșsedinte Eexecutiv e vacantată într-un fel, daca vă propuneăi indiferent de procedură, să candidati la această funcție”.

Ecaterina Andronescu: ”Ma gândesc, să știți și luni o să anunț”.

Cozmin Gușă: ”Puteți să îmi dați câteva exemple, nu pe dvs, că asta a fost la prima întrebare, de vicepreședinti pe care i-ați susține din tot sufletul cu influența pe care o aveți, daca ar candida?”

Ecaterina Andronescu: ”Sigur, aș susține colegi care ar avea ce spune, de exemplu l-aș susține pe ministrul de Finanțe. Cred că ar face o figura foarte bună în poziția de vicepreședinte al PSD, aș susține mai multi colegi. Dl. Fifor e președintele Consiliului Național, probabil va păstra această funcție. Aș sustine-o pe doamna Rovana Plumb, este ministrul Fondurilor Europene (...) Aș susține-o pe doamna Gabriela Firea, e primarul general al Capitalei, este cel mai mare oraș”.

Cozmin Gușă: ”Dacă s-ar da drumul alegerilor ptentru președinția partidului, si pe lângă candidatul Liviu Dragnea daca ar aparea Adrian Nastase, l-ați vota pe Năstase sau pe Dragnea?”

Ecaterina Andronescu: ”Din pacate, dl Adrian Năstase nu poate să candideze, pentru că are acea interdicție de 8 luni, 1 an nu știu când se epuizeaza, dar eu am fost chemata sa fiu ministrul Educației de dl Năstase, am lucrat cu un premier care știa ce face fiecare ministru și ne stârnea să fim creative, a fost un prim-minsitru despre care nu pot sa spun decât jos pălăria”.