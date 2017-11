Pe cine a desemnat People "Cel mai sexy bărbat în viață"

Cântărețul american Blake Shelton a primit marți seară titlul de "Cel mai sexy bărbat în viață" pe anul 2017, devenind primul artist country din lume care a fost recompensat cu această distincție insolită, ce este atribuită în fiecare an în luna noiembrie de echipa editorială a revistei People.

"Am fost urât toată viața mea. Însă dacă pot fi considerat sexy pentru un an, atunci pot să primesc acest premiu!", a declarat cântărețul american, în vârstă de 41 de ani, care face parte din juriul emisiunii "The Voice".

Originar din statul Oklahoma, Blake Shelton a petrecut un deceniu cântând pe diverse scene din industria muzicii country înainte ca popularitatea lui să crească brusc în 2011, când a devenit jurat în emisiunea de talente "The Voice", produsă și difuzată de postul de televiziune NBC.

Printre laureații din anii precedenți ai acestui titlu insolit se află mai mulți bărbați celebri din industria de divertisment, precum Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp, Harrison Ford, Ryan Reynolds și David Beckham.