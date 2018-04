Paznicii unui mall, acuzaţi că ar fi sechestrat, bătut şi umilit un student care a pozat un şantier

Oamenii de pază angajaţi de un mall din Timişoara sunt acuzaţi că l-ar fi bătut pe un tânăr student, membru al unui forum popular din oraş.

Sorin Dan, student în anul I la Mecatronică şi Robotică în Timişoara, spune că a fost bătut pentru simplul motiv că a fotografiat şantierul unui ansamblu de clădiri construit în Timişoara.



Incidentul s-ar fi petrecut miercuri, după ce Sorin Dan a ieşit de la examen. Tânărul a mers la mall pentru a face câteva fotografii cu stadiul lucrărilor la ansamblul de clădiri, pe care urma să le posteze pe forumul RATT, la secţiunea “Construcţii în Timişoara”. Povesteşte că nu a fost prima dată când a mers să facă poze acolo, mai mult, oamenii de pază chiar îl cunoşteau, notează adevarul.ro.



“După examen, pe la 15.30, am ajuns la mall. În alte dăţi făceam poze în spatele lor, nu aveau nicio treabă. Pe unii îi ştiam deja, chiar mă intrebau cum au ieşit pozele. Am lăsat bicicleta lângă UBC 2 şi m-am uitat un pic la pază. Interesant e că toţi vorbeau la staţie când treceam pe lângă ei. Am făcut trei poze de pe rampă şi am vrut să intru în Auchan. Nici bine nu am intrat în mall, că m-au săltat. Efectiv m-au luat pe sus. Doi de mâini, unul de picior şi m-au dus”, a povestit Sorin Dan.



Tânărul spune că a fost dus efectiv ca un sac într-o încăpere a paznicilor. “Acolo a început calvarul. M-au aruncat pe un scaun. Erau trei. Erau îmbrăcaţi cu veste, exact ca jandarmii, de intervenţie. Mi-au dat picioare, palme şi mă întrebau pentru cine lucrez. Era unu mai chelios, care spunea că e şeful. Iniţial am zis că pozele le fac pentru mine, dar el a ţipat la mine că mint. Până la urmă le-am zis că e pentru forumul RATT. Atunci au început să dea mai tare, mai multe pălmi, picioare. Că noi asta facem, comentarii pro-contra…Îl ştiau şi pe colegul meu, îi şi spuneau numele, Dopler”, a mai spus Sorin Dan.



După ce a fost bătut, forumistul spune că umilinţele au continuat. “După ce mi-au tras o bătută, m-au pus să fac 200 de genoflexiuni. M-am pus să fac, dar ei număreau aşa în scârbă. Îşi băteau jos, că sunt slab, făceam cinci genoflexiuni şi ei număreau una. Am avut noroc că a intrat un tip, cred că era ceva manager, avea cămaşă albă, cravată. Acesta i-a întrebat pe băieţi pentru ce m-au adus. Pentru că am făcut poze, au răspuns. Când a auzit pentru ce m-au luat, mi-a zis să dispar şi nu zic la nimeni ce s-a întâmplat. Dar paznicii ziceau că dacă mai vine cineva, o să păţească la fel”, a mai povestit Dan.