Paul Stănescu vrea o "Coloană a Infinitului" în stil Ceauşescu

Vicepremierul Paul Stănescu discută tot mai serios planul unei replici a Coloanei Infinitului, creaţia lui Constantin Brâncuşi, în faţa Palatului Parlamentului. Stănescu n-a precizat dacă a stat de vorbă cu specialişti care se pot pronunţa şi asupra oporţuniţăţii estetice a unui astfel de monument, dar l-a calificat pe marele sculptor drept un ''super geniu"

Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale, spune că ar fi mândru dacă celebra creaţíe monumentală a lui Brâncuşi "Coloana Infinitului" ar fi simbolul capitalei României, relatează Agerpres.

"Eu am văzut proiectul, deja este un sculptor, (...) Rodion Gheorghiţă, cred, deja are un proiect. (...) Ea se ridică la 52 de metri, deci e o coloană impozantă, înseamnă un bloc cu 20 de etaje. Ideea ar fi dacă la 1 decembrie am reuşi să ridicăm aşa ceva, cred că ar fi minunat pentru România", a declarat Paul Stănescu, marţi, la Parlament.

Sculptorul ales să pună în practică proiectul a devenit cunoscut după ce a realizat un bust al regizorului Sergiu Nicolaescu atât de nereuşit, încât autorităţile din oraşul natal al cineastului. Rodion Gheorghiţă a mai sculptat şi statuia unui om de afaceri craiovean, pe care a ornat-o cu lei.



Potrivit vicepremierului, discuţia privind realizarea sculpturii a pornit la Slatina, la un vernisaj cu opere reconstituite "Constantin Brâncuşi".

"Sigur că am îmbrăţişat acest lucru şi am început să fac demersuri, şi cu doamna primar general, dar cred că va fi o hotărâre a Consiliului General al Capitalei. Eu aş fi mândru dacă "Coloana Infinitului" ar fi simbolul capitalei României. Constantin Brâncuşi a fost un super geniu", a precizat Stănescu.