Paul Stănescu, dialog absurd cu jurnaliştii, pe tema consilierului controversat: "Treaba mea!"

Vicepremierul Paul Stănescu a sfidat jurnaliştii prin aroganţă, la Înalta Curte. Luat cu asalt cu întrebări, politicianul a dat din colţ în colţ când a fost nevoit să vorbească despre numirea controversată a fostei gărzi de corp a controversatului personaj Nicu Gheară, Mihai Călin Novacescu, în funcţia de consilier personal. Asfel, vicepremierul a spus că este treaba lui în ce îl consiliază şi a punctat că îl ştie de 20 de ani, "dar nu este căsătorit cu el"

"M-am sesizat şi eu că consilierul meu ar fi fost garda de corp a nu ştiu cui. Nu-l cunosc, nu am auzit de Nicu Gheară. Voi cerceta, voi analiza şi voi lua o decizie. E treaba mea în ce mă consiliază. Da, e plătit de stat. Consilierii sunt pe diferite probleme pe care le consider importante. E problema mea în ce mă consiliază", a declarat Paul Stănescu, la instanţa supremă.

Întrebat dacă angajarea lui Novacescu are legătură cu faptul că vicepremierul a renunţat la protecţia SPP, Stănescu a spus: "Nu are nicio legătură. Îl cunosc de peste 20 de ani. Nu am fost căsătorit cu el. (...) E minor cazul. Nu am nevoie de protecţia nimănui." Întrebat ce îl recomandă pe consilier, Stănescu a spus: "Nu pot să răspund la întrebarea asta. Ce să vă răspund? L-am angajat de o zi sau două. Nu i-am dat atribuţii până acum".

Iată o parte din dialogul pe care Stănescu l-a avut cu Ionela Arcanu, jurnalist Realitatea Tv.

-Domnule Stanescu, ce il recomanda pe Mihai Novacescu sa va fie consilier?

-L-am angajat acum doua zile!

- Tot nu mi-ati raspuns, in ce va consiliaza?

- Nu vreau sa va raspund la aceasta intrebare!

- Este platit de stat, sunteti dator cu o explicatie!

- Haideti sa nu facem un caz din asta pentru ca e minor.

-Vad ca am reusit sa va enervez, totusi, ce il recomanda?

- O sa verific si o sa iau o decizie zilele acestea!"

Întrebat însă de către jurnalişti ce îl recomandă pe fostul bodyguard pentru funcţia cu pricina, vicepremierul a evitat un răspuns:

"L-am angajat de o zi sau două, cred. Nu i-am dat atribuţii până acum." Pe de altă parte, Paul Stănescu a infirmat vehement zvonul potrivit căruia l-ar fi numit pe Novacescu drept consilier pentru protecţie, după renunţarea la SPP. "

Nu am nevoie de protecţia nimănui. Eu nu am nevoie de nicio protecţie. V-am spus că-l cunosc de peste 20 de ani.", a completat Stănescu. Întrebat dacă funcţia a venit ca urmare a unei recompense pentru Novacescu, ori ca urmare a unei sugestii din partea cuiva, vicepremierul a răspuns sec: "Nu."