Patru obiceiuri proaste care ne îmbătrânesc cu 12 ani

O combinaţie de patru obiceiuri proaste - fumatul, alcoolismul, sedentarismul si alimentaţia haotică – ne pot îmbătrâni cu 12 ani, arată ultimele cercetări în domeniu.

Concluzia a fost luata la finele unui studiu ce a inclus 5000 de adulti din Marea Britanie, tinuti sub observatie pe o perioada de 20 de ani. In tot acest timp, 29% dintre persoanele care insumau cele 4 vicii au decedat in urma unor boli de inima sau cancere (afectiuni relationate cu stilul de viata), in timp ce doar 8% dintre persoanele sanatoase, fara vicii, si-au pierdut viata, potrivit CSID.

Cele mai periculoase comportamente s-au dovedit a fi: fumatul, mai mult de trei pahare de alcool pe zi in cazul barbatilor, respectiv mai mult de doua pahare pe zi in cazul femeilor, sedentarismul (mai putin de doua ore de miscare pe saptamana), consumul mic de fructe si legume (mai putin de trei portii pe zi).

Grupul persoanelor sanatoase, a caror calitate a vietii s-a dovedit a fi mult peste a celor avand obiceiuri proaste, a inclus: nefumatorii sau persoanele care s-au lasat de fumat, cei care nu beau alcool sau beau sporadic, cei care practica cel putin doua ore de activitate fizica pe saptamana.

Specialistii sustin ca este suficient, de exemplu, sa consumam zilnic un mar si un morcov pentru a ne face norma de vegetale, sa bem un pahar de suc de portocale si sa facem miscare 2 ore si jumatate pe saptamana. Desigur, nu este obligatoriu ca oricine traieste sanatos sa traiasca mai mult decat cineva care imbratiseaza toate viciile, insa avand grija de propria sanatate isi poate prelungi viata si imbunatatii calitatea acesteia.