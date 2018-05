Ce nebunie! Un super-fotbalist, ajuns, oficial, la 37 de ani, a spus ce vârstă are cu adevărat

Patrice Evra, fundaşul francez de la West Ham, a împlinit în urmă cu 3 zile 37 de ani. Aceasta este vârstă oficială a jucătorului cu origini senegaleze.

Totuşi, într-un dialog pe reţelele de socializare cu un alt fotbalist francez, Paul Pogba, Evra şi-a dezvăluit adevărata vârstă: 45 de ani.

"De fapt în Europa am 37 de ani, dar în Senegal am 45 de ani... 37 fără TVA... Fără taxe am 37 de ani, dar cu taxe am 45. Paul, vorbesc despre viaţa mea privată... De ce râzi!?", i-a transmis Evra lui Pogba.

Este de notorietate faptul că jucătorii africani îşi declară alte vârste atunci când iau contact cu fotbalul european.