Patriarhul Daniel:În fața lui Dumnezeu, contează cât de multe bogății spirituale am adunat în suflet

În fața lui Dumnezeu contează cât de multe bogății spirituale s-au adunat în sufletul fiecăruia, a afirmat patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, în cuvântul de învățătură rostit duminică la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare de la Catedrala Patriarhală.

"La început de an ne gândim ce-am realizat în anul care a trecut și ne propunem noi realizări în anul în care am intrat. E bine ca noi mai întâi să facem bilanțul realizărilor duhovnicești și mai puțin al celor materiale. Pentru că în fața lui Dumnezeu nu contează cât am adunat în jurul nostru, ci cât de multe bogății spirituale am adunat în sufletul nostru. Deci, în aceste zile ne gândim dacă am fost în anul 2016 mai evlavioși, mai buni, mai milostivi decât în 2015 și îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să devenim mai apropiați de El și de semenii noștri în Anul Nou în care am intrat spre slava Preasfintei Treimi și spre-a noastră Mântuire", a spus patriarhul.

Totodată, în cuvântul său, înaltul ierarh ortodox a vorbit despre înțelesurile duhovnicești ale sărbătorilor zilei de 1 ianuarie — Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și Sfântul Vasile cel Mare.

El l-a caracterizat pe acest mare ierarh drept "un apărător al credinței în fața ereziilor", "un om duhovnicesc al postului, al rugăciunii, al vieții liturgice", "un monah organizator al monahismului", un om care "iubea foarte mult familia".

Patriarhul Daniel a urat celor care poartă numele de Vasile, Vasilica "ani mulți cu sănătate și multă pace în suflet și bucurie și ajutor de la Dumnezeu".

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârșește de 10 ori pe an: 1 și 5 ianuarie; 20 și 27 martie; 3, 10, 17, 28 și 30 aprilie; 25 decembrie.

Sursa: agerpres.ro