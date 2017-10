Patriarhul Kiril al Moscovei: Câteodată, ”credință în știință” devine agresivă

Biserica, de multe ori, este invinuită de obscurantism și de nepolitețe, dar, într-adevăr, în unele contexte Biserica este cea consecventă atunci când vine vorba să sprijine „știința pură”, a declarat Patriarhul Kiril, pentru Q Magazine.

Patriarul Kiril a vorbit despre ateism, despre Biserică pe internet, despre religie ca factor politic, răspunzând chiar afirmației făcută recent de scriitorul Dan Brown-autorul celebrei cărți Codul lui Da Vinci-potrivit căreia „Dumnezeu nu va supraviețui științei!”

”Nu am auzit că predicțiile scriitorului Brown ar avea autoritate în lumea oamenilor de știință. Are dreptul la opinie, dar aceasta nu înseamnă și că are valoare foarte mare.(...) În conștiința cetățenilor moderni, știința este, deseori, un mit și ia locul unui idol, în care cred orbește, la care se închină și căruia i se aduce jertfă dacă cere”, a afirmat patriarhul.

Lumea crede că știința va dezlega toate tainele despre cum a fost creată Lumea, că o să ne spună ce trebuie făcut pentru a trăi o viață fericită, cum să învingi moartea, bolile, suferința, nedreptățile, cum să dezlegi tainele problemelor sufletești, mai spune el.

”Toate convingerile acestea sunt bazate pe credință oarbă, nu pe rezultatul concret al studiilor științifice. Câteodată, această „credință în știință” devine agresivă și incompatibilă cu înțelegerea celor mulți deoarece, de cele mai multe ori, folosește un jargon, pretinde și aspiră la universalitate și cere să fie scoasă din zonă de critică”, a afirmat Kiril.

