Nu o călca în picioare! Este cel mai bun medicament natural de pe planetă

PATLAGICA tramenete naturiste

PATLAGINA tratamente naturiste. Foarte mulţi oameni înlătură această plantă din culturile lor fără să ştie măcar că este una dintre cele mai benefice plante pentru sănătatea de pe planetă. Este vorba de pătlagină, o plantă cu aproximativ 200 de variaţiuni, dar toate cu aceleaşi proprietăţi medicinale. Cele mai populare sunt Lance şi Broadleaf. Pătlagina creşte în general în solurile sărace, pietroase, chiar şi pe şosele, de multe ori alături de păpădie. Pătlagina se mai găseşte şi în şantierele de construcţii, o dovadă a faptului că natură se regenerează.

PATLAGINA tratamente naturiste. La noi în ţară, această plantă are mai multe denumiri, care de care mai ciudate: limba-boului, mama-ploii, patlanjel sau iarbă-mare. Perioada de înflorire a plantei este luna mai, iar ultimele răsaduri apar la începutul toamnei, în septembrie. De la pătlagină se foloseşte cel mai mult rădăcina, însă în unele cazuri şi tulpină este utilizată. Pe lângă o mulţime de vitamine, precum vitamina A, C sau K, planta mai are în componenţa şi acid salicilic, ulei volatil, proteine, substanţe minerale, substanţe antibiotice şi acizi graşi.

Toate aceste componente o fac foarte utilă în scopuri terapeutice şi, în concluzie, în tratarea multor boli sau afecţiuni. Una dintre proprietăţile patlaginei este vindecarea muşcăturilor de ţânţari. Planta are proprietăţi astringente puternice şi absoarbe toxinele din organism. Ceea ce trebuie să faceţi este să striviţi pătlagină şi să o puneţi apoi pe zonele cu pricina. Puteţi pune pătlagină pe înţepături de albine, muşcături de insecte, acnee, tăieturi sau erupţii cutanate. Apoi bandajaţi pentru 4 -12 ore, asigurându-vă ca pătlagina este bine aşezată pe zona afectată.

PATLAGINA tratamente naturiste.O altă modalitate de a de beneficia de proprietăţile uimitoare ale patlaginei este aceea de a va prepară un balsam pe care să îl aplicaţi pe piele. Este foarte bun şi pentru tratarea hemoroizilor, conform andreilaslau.ro.

PATLAGINA tratamente naturiste. Cele mai bune tratamente naturiste

Pătlagina are efecte uimitoare şi asupra sistemului digestiv, mai ales pentru un sistem digestiv care a fost distrus de uzul antibioticelor, anti-inflamatoarelor sau calmantelor de orice fel, un sistem afectat de intoxicaţii alimentare sau boală Celiac etc. Pentru tratarea problemelor digestive puteţi folosi atât frunzele cât şi seminţele de pătlagină. Din frunze puteţi face ceai, le puteţi pune în supă sau le puteţi usca şi folosi pentru asezonarea mâncărurilor. În ceea ce priveşte seminţele, acestea se pot pisa sau înmuia în apă. Consumul de seminţe înmuiate este foarte benefic întrucât stimulează pierderea în greutate şi îmbunătăţeşte tranzitul.

PATLAGINA tratamente naturiste. De asemenea, pătlagina are un rol foarte important în tratarea tusei şi a răcelii, ea acţionând ca un antibiotic foarte puternic. Folosită încă de pe timpul strămoşilor noştri, dacii, această plantă şi-a dezvoltat treptat aria de utilizare, în prezent reprezentând un adevărat medicament şi pentru tratamentul celor bolnavi de tuberculoză, dar şi pentru cei care au probleme din cauza stresului cotidian sau din cauza oboselii prelungite.