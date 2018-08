Anunț important despre patinoarul Țiriac-Telekom Arena

Patinoarul Tiriac-Telekom Arena isi reia activitatea operationala dupa o pauza de circa o luna, aferenta reviziei tehnice anuale.

"Incepand cu data curenta, sunt reluate cursurile de initiere in patinaj si hochei derulate de catre Fundatia Tiriac, antrenamentele echipelor de hochei juniori U6, U8 și U10.

Accesul publicului larg in cadrul programului de agrement se va relua de asemenea, incepand cu saptamana curenta, potrivit urmatorului orar: sambata in intervalul 13:00 - 14:40 si duminica in intervalul 15:00 – 16:40", informează comunicatul oficial.

Patinoarul Telekom Arena, operat de Fundația Țiriac și construit la inițiativa lui Ion Țiriac, a fost inaugurat pe data de 7 decembrie 2016, în prezența unor invitați de renume precum Simona Halep, Horia Tecău, Ilie Năstase, Mihai Leu, Mihai Covaliu, Elisabeta Lipă, Andreea Răducan, Violeta Beclea-Szekely, Octavian Belu, Mariana Bitang, Sandra Izbașa, Bogdan Stelea, Marius Copil, Mihnea Costoiu, Bogdan Enoiu, Ambasadorul Canadei în România – Kevin Hamilton și Primarul orașului Otopeni – Silviu Constantin Gheorghe, dar și a circa 150 de elevi din orașul Otopeni.

Telekom Arena este un proiect unic, singurul patinoar din zona București-Ilfov dezvoltat conform celor mai recente norme olimpice internaționale și în acord cu indicațiile Federației Internaționale de Hochei (FIH). Principalul său scop este încurajarea practicării sportului în rândul copiilor, tinerilor și sprijinirea echipelor sportive în atingerea celor mai înalte performanțe.

Patinoarul situat pe Strada Drumul Gării Odăi (Otopeni) are o suprafață construită de 4 863 mp, o capacitate de aproximativ 500 de locuri, iar investiția totală în construcția sa s-a ridicat la 3,6 milioane de Euro.