Pateul de gâscă, interzis în restaurantele din New York

Foie gras, specialitate culinara de lux, produsa din ficat proaspat de gâscă, nu va mai fi preparat și comercializat în New York din 2022. Sub presiunea asociaţiilor de apărare a animalelor, consiliul municipal din New York a adoptat un text care interzice comercializarea produsului de lux de la sfârşitul anului 2022. Decizia este o lovitură grea pentru industria restaurantelor, mai ales pe piața locală, pe lângă amatorii de foie gras.