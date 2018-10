Păstrează peste iarnă frunzele de gutui. Au proprietăţi fantastice pentru sănătate

Frunzele de gutui reprezentau o adevărată sursă de sănătate în Antichitate, cu ajutorul lor fiind tratate zeci de boli de medicii acelor timpuri. Însuşi Avicenna, autoritatea de necontestat în ştiinţele medicale de demult le utiliza nu numai pentru tratamentul pacienților săi, ci şi în scop profilactic, pentru prevenirea îmbolnăvirii. În prezent, specilialiştii în biochimie studiază cu mult interes proprietățile lor terapeutice, pentru a le pune în valoare efectele sanogene.

Frunzele de gutui au proprietati deosebite. Nu ezitati sa uscati frunze de gutui, pentru a face un ceai excelent pentru tratarea diverselor afectiuni. De pilda, bolnavilor de hipertensiune le este recomandat sa consume macerat din frunze de gutui, acesta reglând tensiunea arteriala.



Ceaiul din frunze de gutui se foloseste in tratarea insuficientei cardiace si a bolilor de ficat. Pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, atat ceaiul, cat si fructele proaspete sunt benefice.



Datorita numeroaselor vitamine continute in frunzele de gutui, acestea se folosesc sub forma de infuzie si pentru starile de nervozitate, depresie, agitatie, insomnie, scrie voceabiz. Frunzele de gutui au efecte sedative, iar substantele prezente in frunze si fruct sunt antidepresive.



De asemenea, ceaiul din frunze de gutui, dar si gutuile proaspete sunt foarte utile in curele de slabire, deoarece au proprietati diuretice si depurative. Asadar, acestea ajuta la eliminarea toxinelor din organism si a kilogramelor in plus. De altfel, toamna este unul dintre cele mai indicate anotimpuri pentru slabit, avand o multime de fructe si legume proaspete care ajuta la detoxifiere si slabire.