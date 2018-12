Pastorala de Crăciun 2018 cu mesaj pentru politicieni

Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuţ, reclamă lipsa de înţelegere dintre români în anul Centenarului şi o discordie distrugătoare, susţinând că este nevoie de mai multă pace între cei care chivernisesc treburile publice, potrivit Mediafax.

În mesajul de Crăciun şi Pastorala prezentate, vineri, la reşedinţa mitropolitană din Cluj-Napoca, IPS Andrei Andreicuţ a menţionat că visul de veacuri al neamului românesc a fost realizabil pentru că a fost o unitate spirituală dintre lideri, care ar trebui să revină.

”În anul sărbătoririi Jubileului Marii Uniri, care a fost posibilă datorită faptului că la 1 Decembrie 1918 înaintaşii noştri erau uniţi în cuget şi-n simţiri, observăm în jurul nostru o discordie distrugătoare.

Din nefericire, în acest an, oamenii nu sunt în armonie, sunt dispute, necazuri, neînţelegeri, am dori ca pacea Domnului Isus Hristos să vină între noi. Unde sunt marii lideri ai neamului nostru din acel an astral, Miron Cristea, Iuliu Hossu, Vasile Goldiş?

Acum oamenii nu îşi mai pun problema vieţii spirituale normale. Visul de veacuri al neamului nostru a fost realizabil pentru că a fost unitatea spirituală dintre lideri, pe care dorim să o vedem reîntruchipată din nou. Domnul Isus Hristos a venit să aducă pace şi bunăînvoire între oameni pe pământ. Acum, noi, dorim multă pace şi linişte credincioşilor, în ţară şi mai multă pace între cei ce chivernisesc treburile publice”, a spus mitropolitul Clujului.

Acesta s-a referit şi la faptul că, în anul Centenarului, s-a reuşit sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului din Bucureşti, care reprezintă ”o ctitorie pentru veşnicie”.