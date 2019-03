Pasarele pietonale în București. PMB, anunț pentru realitatea.net

După ce în spațiul public a apărut informația că în Bucuresti se dorește construirea a 8 pasarele pietonale, site-ul realitatea.net a solicitat PMB, instituție condusă de Gabriela Firea, răspunsuri la câteva întrebări pe care oamenii le-au adresat prin intermediul rețelelor de socializare.

Într-un răspuns oferit realitatea.net, PMB a informat că "aceste obiective fac parte din Strategia de dezvoltare Teritoriala a Municipiului Bucuresti, care sustine si promoveaza mobilitatea urbana ca instrument de imbunatatire a conditiilor de circulatie a pietonilor si de fluidizare a traficului auto in centrele urbane dens populate, Bucurestiul fiind incadrat in categoria localitatilor cu nevoi urgente si acute de investitii in infrastructura rutiera de transport la nivel national".

"Proiectul are ca scop optimizarea traficului rutier si pietonal pe fiecare artera de circulatie, sporirea conditiilor de siguranta si confort, precum si reducerea accidentelor rutiere in care sunt implicati pietoni.

Realizarea acestor obiective este in concordanta cu prevederile Planului de Mobilitate Urbana Durabila, si cu Strategia Nationala pentru Siguranta Rutiera, care are printre principalele directii imbunatatirea sigurantei infrastructurii rutiere. Mobilitatea urbana este vazuta in prezent ca un element fundamental al dezvoltarii urbane, necesar a fi integrat in planul de dezvoltare al orasului", a precizat instituția condusă de Gabriela Firea pentru realitatea.net.

În răspunsul oferit site-ului Realitatea, Primăria Municipiului București a anunțat desființarea unor treceri de pietoni și, de asemenea, că toate cele 8 pasarele pentru pietoni vor beneficia de lifturi.

Răspunsurile la întrebări, conform solicitarii realitatea.net inregistrata la Directia de Presa cu nr. 191/11.03.2019:

- realitatea.net: Se ia in calcul construirea unor lifturi pentru a usura urcarea si coborarea oamenilor? Cum vor urca persoanele cu handicap (in scaun cu rotile)?

- Toate cele 8 pasarele pietonale vor fi dotate cu lifturi pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

- realitatea.net: Se vor desfiinta semafoare / treceri pentru pietoni?

- Scopul construirii acestor pasarele pietonale, pe langa optimizarea traficului rutier si pietonal si sporirea conditiilor de siguranta si confort, este si reducerea accidentelor rutiere unde sunt implicati pietoni, in prezent traversarea facandu-se la nivel.

Desfiintarea trecerilor de pietoni se va face numai dupa obtinerea acordului Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

- realitatea.net: Va rugam sa ne oferiti detalii referitoare la fondurile din care se vor construi aceste pasarele, de unde provin banii.

- Precizam ca finantarea acestor lucrari de investitii se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti, suma totala estimata se ridica la 17,21 milioane euro.

Sumele estimate, pentru fiecare investitie in parte, sunt urmatoarele:

- Sos. Mihai Bravu nr. 30 (2,1 milioane euro)

- Sos. Alexandriei nr. 2 - iesire Bucuresti-Bragadiru (2,06 milioane euro)

- Calea Grivitei - RATB Carpati (2,9 milioane euro)

- Bd. Doamna Ghica - RATB Dimitrie Grozdea (2,1 milioane euro)

- Sos. Pipera - sediu Prefectura Pasapoarte (2 milioane euro)

- Sos. Pipera nr. 63-65 (2 milioane euro)

- Str. Liviu Rebreanu - la Park Lake Mall (2 milioane euro)

- Bd. Iuliu Maniu - la Cora (2,05 milioane euro - FOTO, jos)

Simulare pe Google Maps: asa va arata pasarela pietonala de la Cora, Lujerului:

.