Partidul lui Tăriceanu dă cărțile pe față. Acuză "influența statului paralel asupra premierului"

Partenerul de guvernare al PSD-ului, partidul condus de șeful Senatului Călin Popescu Tăriceanu, spune lucruri pe care Liviu Dragnea nu are curajul să le articuleze legat de demiterea lui Mihai Tudose. ALDE arată că, în următoarea nominalizare pentru palatul Victoria, "nu trebuie să mai existe semne de întrebare în spațiul public cu privire la influența nefastă a sistemului paralel asupra premierului".

Liderii ALDE spun că decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie să fie luată "în urma unei analize amănunțite, în așa fel încât să ne asigurăm că programul de guvernare al coaliției PSD – ALDE va fi pus în aplicare".

Unul dintre obiectivele ALDE se referă la "poziția clară împotriva sistemului paralel de putere și susținerea drepturilor și libertăților cetățenilor".

Partenerii de guvernare ai PSD ]i reproșează vechiului premier și "unele sincope, mai ales în ceea ce privește coordonarea echipei de miniștri și secretari de stat" și spun că este nevoie de un premier care să rezolve aceste probleme și să continue accelerat implementarea măsurilor din programul de guvernare al coaliției PSD-ALDE.

Mesajul complet al ALDE, semnat de Daniel Chițoiu, secretar general al ALDE

„ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din funcția de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de către PSD. Noua propunere oficială pentru funcția de premier va fi făcută în cadrul coaliției de guvernare PSD-ALDE. Însă, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie să fie luată în urma unei analize amănunțite, în așa fel încât să ne asigurăm că programul de guvernare al coaliției PSD – ALDE va fi pus în aplicare.

Pentru ALDE, două sunt obiectivele majore pe care le vom avea în vedere. Pe de o parte, agenda de guvernare și viziunea noului premier cu privire la punerea în practică a programului de guvernare. După primul an de guvernare al coaliției PSD-ALDE România are cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, au crescut pensiile și salariile, a fost redusă fiscalitatea, a fost deblocată absorbția de fonduri europene, iar prin promovarea legilor justiției am făcut pași importanți pentru a proteja drepturile și libertățile cetățenilor și a limita influența sistemului paralel de putere.

Al doilea obiectiv se referă la poziția clară împotriva sistemului paralel de putere și susținerea drepturilor și libertăților cetățenilor. Nu trebuie să mai existe semne de întrebare în spațiul public cu privire la influența nefastă a sistemului paralel asupra premierului.

În același timp, trebuie să spunem că au existat și unele sincope, mai ales în ceea ce privește coordonarea echipei de miniștri și secretari de stat și este nevoie de un premier care să rezolve aceste probleme și să continue accelerat implementarea măsurilor din programul de guvernare al coaliției PSD-ALDE".