Partidul lui Cioloș așteaptă scuze din partea candidatului PSD Viorica Dăncilă

Dacian Cioloș

PLUS condamnă "campaniile mincinoase" prin care se încearcă inducerea ideii că Alianţa USR PLUS îndeamnă la boicotarea celui de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale şi cere candidatului PSD Viorica Dăncilă "să prezinte scuze" şi "să se delimiteze public de astfel de acţiuni".

"Conducerea PLUS condamnă ferm practicile murdare ale vechii clase politice care continuă să se dedea la campanii murdare. Asistăm în ultimele zile la extrem de multe campanii mincinoase prin care se încearcă inducerea ideii că Alianţa USR PLUS îndeamnă la boicotarea turului doi al alegerilor prezidenţiale. Este o campanie de dezinformare al cărei beneficiar este candidatul PSD Viorica Dăncilă. Îi cerem Vioricăi Dăncilă să prezinte scuze pentru aceste minciuni neruşinate şi să se delimiteze public de astfel de acţiuni în mod urgent. Am suportat ani şir minciunile PSD şi ştim că acesta este comportamentul obişnuit al acestui partid. Este evidentă campania pe care o duc, aşa cum şi ieşirea primarului Bucureştiului, PSD-ista Gabriela Firea, prin care încerca să inducă opinia că preşedintele Iohannis ar fi venit cu o cască auditivă la conferinţa de presă, face parte din seria aceloraşi practici murdare", se precizează într-un comunicat al PLUS.



PLUS asigură opinia publică că va face toate demersurile juridice, civile şi penale, pentru ca astfel de campanii să nu se mai repete.







"Cerem sprijinul tuturor organizaţiilor civice în acest demers şi credem că ar fi momentul ca şi PNL să se implice în această acţiune, măcar pentru a şterge amintirea neplăcută a acţiunii de dezinformare puse în practică împotriva noastră de către câţiva membri PNL Cluj în perioada campaniei de europarlamentare. Credem că orice persoană care se lasă atrasă în propagarea minciunilor unui partid politic participă la acţiuni de influenţare a procesului electoral, de furt de identitate (aşa cum e cazul acum, când se propagă materiale mincinoase folosindu-se însemnele Alianţei USR PLUS) şi de promovarea de informaţii false. Cerem membrilor şi simpatizanţilor noştri să ignore aceste materiale mincinoase şi reamintim opiniei publice că preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a afirmat din prima clipă a anunţării rezultatelor oficiale ale primului tur al alegerilor prezidenţiale că susţinem fără ezitare candidatura domnului Klaus Iohannis în turul doi", se arată în comunicatul PLUS.