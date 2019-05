Partide din Parlamentul European - Care sunt formatiunile

Partide din Parlamentul European

In prezent, există 7 grupuri politice în cadrul Parlamentului European. Ca în orice alt Parlament, acestea joacă un rol important în influențarea deciziilor luate de Parlament. Spre deosebire de alte parlamente, grupurile politice reunesc membri de diferite naționalități.



Înaintea fiecărui vot din cadrul ședințelor plenare, grupurile politice examinează rapoartele elaborate de comisiile parlamentare și depun amendamente. Niciunul din grupurile de la Parlamentul European nu are majoritatea, de aceea, grupurile trebuie să obțină sprijinul altor grupuri pentru a se asigura că amendamentele aduse de ele sunt aprobate. Grupul politic adoptă o poziție în urma consultărilor din cadrul său. Niciunui membru nu i se poate impune o anumită variantă de vot.

Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat)

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

Stânga Unită Europeană/Stânga Verde Nordică

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Europa Libertății și Democrației Directe

La alegerile din mai vom alege reprezentantii Romaniei in Parlamentul European:

Biroul Electoral Central a stabilit ordinea partidelor pe buletinele de vot de la alegerile europarlamentare 2019.

Ordinea a fost stabilită prin tragere la sorți, anunță BEC, într-un comunicat de presă.

Iată ordinea partidelor pe buletinele de vot la europarlamentare 2019:

1. PSD

2. Alianța 2020 USR - Plus

3. Pro România

4. UDMR

5. PNL

6. ALDE

7. PRODEMO

8. PMP

9. Partidul Socialist România

10. Partidul Social Democrat Independent

11. Partidul România Unită

12. Uniunea Națională pentru Progresul României

13. Blocul Unității Naționale - BUN

14. Greforiana-Carmen Tudoran

15. George-Nicolae Simion

16. Peter Costea

Ordinea partidelor de pe buletinele de vot a fost stabilită miercuri, la Biroul Electoral Central. BEC trage la sorți poziția pe listele de vot la alegerile europarlamentare pentru partidele și independenții care s-au înscris în cursa electorală. În total, au fost validați 13 partide și trei candidați independenți

Miercuri s-a stabilit ordinea pe buletinele de vot a a partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au depus liste de candidaţi, precum şi a candidaţilor independenţi. Aceasta are loc în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, arată stiripesurse.ro. Pentru partidele politice, stabilirea numărului de ordine pe buletinul de vot se face prin tragere la sorţi.

În schimb, candidaţii independenţi se trec la sfârşitul buletinului de vot, în ordinea înregistrării candidaturilor.

Europarlamentare 2019. Au rămas definitive candidaturile depuse de treisprezece partide şi de trei persoane fizice, a decis BEC după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de legea electorală.

Campania electorală pentru alegerile europarlamentare începe în 27 aprilie şi se încheie în 25 mai, la ora 7.00.

Alegeri europarlamentare 2019 – Confruntare puternica intre toate fortele politice locale.

Alegeri europarlamentare 2019. Lista PSD europarlamentare 2019. Candidati PSD europarlamentare 2019. Cine sunt candidatii PSD pentru europarlamentare 2019? Lista completa

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidati PSD europarlamentare 2019. Partidele intra in linie dreapta pentru alegerile europarlamentare. Dupa ce marti PSD, USR si ALDE si-au depus listele de candidati la biroul electoral central, miercuri este randul PRO ROMANIA, PNL, UDMR si PMP.

Ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, va deschide lista candidatilor PSD la alegerile europarlamentare.

Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat a votat luni, 25 martie 2019, lista cu candidatii pentru europarlamentare 2019.

Lista PSD europarlamentare 2019. Candidati PSD europarlamentare 2019:

Rovana Plumb

Carmen Avram

Claudiu Manda

Cristian Terhes

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Dragos Benea

Victor Negrescu

Andi Cristea

Natalia Intotero

Gabriela Zoana

Bianca Gavrilita

Emilian Pavel

Doina Pana

Crina Fiorela Chilat

Mariana Balanica

Razvan Popa

Luminita Jivan

Alin Pavelescu

Augustin Ioan

Catalin Grigore

Roxana Paturca

Oana Florea

Dragos Cristian

Macaveiu Mihai Ion

Liviu Brailoiu

Florin Manole

Ion Voinea

Horia Grama

Alexandru Popa

Aida Caruceru

Gheorghe Tomoiaga

Anca Daniela Raiciu

Calentaru Nasi

Cristina Tarteata

Petru Mot

Luminita Tundrea

Iacob Emanuel

Catalin Unciuleanu

Gabriel Bogdan Raducanu

Andrei Sima

Lista PNL europarlamentare 2019. Candidati PNL europarlamentare 2019. Cine candideaza din partea PNL la alegerile din 26 mai?

Lista PNL europarlamentare 2019. Candidati PNL europarlamentare 2019. PNL a prezentat pe 14 martie, dupa mai multe amanari, lista finala a candidatilor pentru alegerile europarlamentare. Realizatorul TV Rares Bogdan este in fruntea listei.

Rares Bogdan

Mircea Hava

Siegfried Muresan

Vasile Blaga

Adina Valean

Daniel Buda

Dan Motreanu

Gheorghe Falca

Cristian Buso

Marian Jean Marinescu

Vlad Nistor

Mihai Turcanu

Violeta Alexandru

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidati USR PLUS europarlamentare 2019. Cine candideaza din partea Aliantei 2020 USR PLUS la alegerile din 26 mai?

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidati USR PLUS europarlamentare 2019. Alianta 2020 USR PLUS a prezentat o lista completa de 43 de candidati la alegerile europarlamentare, care este deschisa de Dacian Ciolo. In termen de cel mult 10 zile de la inregistrare, BEC trebuie sa valideze listele de semnaturi si dosarele de candidati.

Lista USR PLUS europarlamentare 2019. Candidati USR PLUS europarlamentare 2019:

1 Dacian Ciolos PLUS

2 Cristian Ghinea USR

3 Dragos Nicolae Pislaru PLUS

4 Clotilde Armand USR

5 Ioan Dragos Tudorache PLUS

6 Nicolae Stefanuta USR

7 Vlad Botos USR

8 Ramona Victoria Strugariu PLUS

9 Vlad Gheorghe USR

10 Alin Cristian Mituta PLUS

11 Naomi Reniutz Ursoiu USR

12 Valeriu Nicolae PLUS

13 Oana Toiu PLUS

14 Radu Ghelmez USR

15 Liviu Iolu PLUS

16 Radu Mihaiu USR

17 Andrei Ion PLUS

18 Iulian Lorincz USR

19 Adriana Cristian USR

20 Oana Popescu PLUS

21 Camelia Crisan USR

22 Anca Majaru PLUS

23 George Taranu USR

24 Bogdan Deleanu PLUS

25 Stefan Palarie PLUS

26 Silviu Gurlui USR

27 Alexandru Grigorescu Negri PLUS

28 Teodora Stoian USR

29 George Gima PLUS

30 Alexandru Varzaru USR

31 Raluca Amariei USR

32 Anca Radu PLUS

33 Miroslav Tascu Stavre USR

34 Gabriela Maria Mirescu Gruber PLUS

35 Florin Andrei USR

36 Catalina-Teodora Sofron PLUS

37 Sorin Dan Clinci PLUS

38 Emanuel Stoica USR

39 Iulian Craciun PLUS

40 Octavian Berceanu USR

41 Daniela Serban PLUS

42 Cristina Iurisniti USR

43 Elena Uram USR

Lista PMP europarlamentare 2019. Candidati PMP europarlamentare 2019. Traian Basescu, primul pe lista PMP!

Lista PMP europarlamentare 2019. Candidati PMP europarlamentare 2019. Fostul presedinte Traian Basescu va deschide lista PMP pentru alegerile europarlamentare, urmat de presedintele formatiunii, Eugen Tomac.

Colegiul National al PMP a votat marti lista celor 43 de candidati pentru Parlamentul European. Toti candidatii sunt membri ai PMP si ocupa functii la nivel de partid.

Lista PMP europarlamentare 2019. Candidati PMP europarlamentare 2019. Primele 10 locuri sunt ocupate de:

Traian Basescu – senator, presedinte de onoare al PMP

Eugen Tomac – profesor, deputat, presedinte PMP

Ioana Constantin – consultant management si comunicare, doctorand, secretar general adjunct al PMP

Marius Pascan – lector universitar, deputat, presedinte executiv al PMP

Simona Vladica – lector universitar, doctor in psihologie, presedinte PMP Calarasi

Robert Turcescu – deputat PMP

Teodora Desaga –consilier parlamentar, consilier local oras Bragadiru

Petru Movila – deputat, vicepresedinte PMP

Catalina Bozianu – deputat, presedinte al Organizatiei de Femei a PMP

Catalin Bulf – antreprenor, consilier judetean, presedinte PMP Arges si vicepresedinte PMP la nivel national.

Lista Pro Romania europarlamentare 2019. Candidati Pro Romania europarlamentare 2019. Cu cine participa partidul lui Victor Ponta la alegerile din 26 mai?

Lista Pro Romania europarlamentare 2019. Candidati Pro Romania europarlamentare 2019. Surprize mari pe lista Pro Romania pentru europarlamentare. Pe lista apar trei fosti premieri si un cantaret. Fostul premier PSD Victor Ponta deschide lista. El este secondat de comisarul european Corina Cretu , iar pe locul trei se afla fostul prim-ministru Mihai Tudose.

Urmatorul loc este ocupat de Iurie Leanca, fost premier al Republicii Moldova.

Lista Pro Romania europarlamentare 2019. Candidati Pro Romania europarlamentare 2019

Victor Ponta

Corina Cretu

Mihai Tudose

Iurie Leanca

Geanina Puscasu

Gabriela Podasca

Cristi Cosmin

Ioana Petrescu

Mihai Sturzu

Ionela Danciu

Pentru a doua luna consecutiv, liberalii se plaseaza in pozitia de castigator al alegerilor europarlamentare care vor avea loc pe 26 mai, avand patru procente peste PSD, potrivit unui baromentru IMAS, realizat la comanda Europa FM. Klaus Iohannis ar castiga un nou mandat prezidential, avand de doua ori mai multe procente decat Calin Popescu Tariceanu. El este dat castigator si in fata Laurei Codruta Kovesi.

Astfel, daca scrutinul ar avea loc acum, liberalii ar obtine cele mai multe voturi, adunand mai mult de un sfert din optiunile electoratului care anunta ca se prezinta la vot.

La europarlamentare 2019, PNL ar obtine 25,6%, urmat de PSD cu 21,7%, iar pe locul al treilea se claseaza Alianta 2020, formata din USR si PLUS, formatiunea lui Dacian Ciolos, cu 16,4% – intr-o scadere cu mai mult de un procent fata de luna martie.

Cresc insa, in preferintele alegatorilor Pro-Romania – formatiunea condusa de Victor Ponta: 11,7%, UDMR si PMP: 5,6%. In timp ce partidul lui Calin Popescu Tariceanu, ALDE, mai pierde jumatate de procent fata de luna trecuta si ajunge la 12,2%.

In ce priveste alegerile prezidentiale, daca acestea ar avea loc duminica viitoare, Klaus Iohannis s-ar afla pe primul loc: are 42,7%, de doua ori si ceva mai mult decat urmatorul candidat: Calin Popescu Tariceanu, de la ALDE, 18,3%.

Pe locul 3 s-ar situa Victor Ponta, de la Pro Romania: 14,5 procente. Iar 10 sau mai putine procente ar avea – in ordine descrescatoare – Dacian Ciolos (10%), Liviu Dragnea (8,7), Dan Barna (2,5), Eugen Tomac (2,2) si Kelemen Hunor (1.2).

De mentionat ca – pana acum, singurul care si-a exprimat intentia de a candida la prezidentiale este actualul sef al statului.

Cand trebuie sa aleaga doar dintre reprezentanti ai actualei puteri si dintre cei ai partidelor asa-zis de stanga, Calin Popescu Tariceanu strange cele mai multe voturi: 35,7%, urmat de Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, cu 20,3%, pe locul 3 Liviu Dragnea cu 16,9%, apoi Victor Ponta – cu 15,7% si comisarul european Corina Cretu – cu 5,8%.

In tabara opozitiei apar trei nume: Klaus Iohannis, Dacian Ciolos si – in premiera – Laura Codruta Kovesi – direct pe locul doi in optiuni. Daca oamenii ar avea de ales doar intre acesti trei candidati, seful statului ar obtine 49,4%, LCK 32,1 si Dacian Ciolos doar 14,6.

Sondajul IMAS, realizat la comanda Europa FM, a fost facut intre 12 si 25 aprilie, prin telefon. Au raspuns 1.010 persoane cu varsta de peste 18 ani. Eroarea sondajului este de:+/- 3.1%.

Europarlamentare 2019. Cetatenii care in ziua alegerilor europarlamentare, duminica 26 mai, se afla in alta localitate decat cea in care au domiciliul vor vota la orice sectie de votare, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara. Bucurestenii care au domiciliul intr-un sector nu pot vota insa in alt sector, regula votului la orice sectie de votare aplicandu-se doar atunci cand te afli in alta localitate, conform legislatiei in vigoare.

Cei care in ziua alegerilor se afla in alta localitate (comuna, oras, municipiu) decat cea de domiciliu, isi vor exercita dreptul de vot la orice sectie de votare, in baza documentului de identitate valabil, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara.

Europarlamentare 2019. Cetatenii care in ziua alegerilor se afla in localitatea (comuna, oras, municipiu) de domiciliu, isi vor exercita dreptul de vot la sectia la care sunt inscrisi in listele electorale permanente.

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, daca in ziua alegerilor se afla in Romania, isi pot exercita dreptul de vot la orice sectie de votare organizata in tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.

Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, dar si cei aflati in ziua alegerilor in strainatate, pot sa isi exercite dreptul de vot, in baza unui act de identitate valabil, la orice sectie de vot organizata in strainatate, potrivit MAE. La fel ca la alegerile europarlamentare anterioare, Ministerul Afacerilor Externe a organizat pentru acest scrutin 190 sectii de votare in afara tarii.

Europarlamentare 2019. Prezenta la urne la alegerile europarlamentare a fost in mod traditional redusa, partial din cauza lipsei de informare, partial din cauza mizei mai mici, cel putin asa cum era perceputa de alegatorii din toata Europa, nu numai Romania.

Incercam sa remediem acest lucru, oferind cateva informatii importante pe tema alegerilor europarlamentare 2019, a felului in care functioneaza institutiile europene, a felului in care se prezinta partidele romanesti si a mizelor care se afla in joc la acest scrutin.

”Multi oameni nu voteaza, deoarece cred ca e neaparat nevoie sa-si schimbe domiciliul sau sa-si faca de viza de flotant. Nu si la aceste alegeri!”, conform USR.

Europarlamentare 2019. Cum vor arata buletinele de vot?

Europarlamentare 2019. Biroul Electoral Central a stabilit ordinea partidelor pe buletinele de vot de la alegerile europarlamentare 2019.

Europarlamentare 2019. Ordinea a fost stabilita prin tragere la sorti, anunta BEC, intr-un comunicat de presa.

Iata ordinea partidelor pe buletinele de vot la europarlamentare 2019:

