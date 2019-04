"Participarea Marii Britanii la alegerile europene este crucială". Afirmații dure făcute de Merkel

Participarea Marii Britanii la alegerile europene de la sfârşitul lui mai este esenţială, a declarat cancelarul german Angela Merkel, în contextul în care liderii UE vor lua miercuri seară o decizie privind amânarea Brexitului.

"Este foarte important pentru mine" ca Marea Britanie să se pregătească să participe la alegerile UE, a spus Merkel. "În acest mod, funcţionarea instituţiilor UE este garantată", a adăugat ea.



Premierul luxemburghez Xavier Bettel a reiterat şi el importanţa participării Marii Britanii la alegerile europene. "Nu poţi fi pe jumătate înăuntru, pe jumătate în afară", a spus el la summitul UE.



Premierul Theresa May a cerut o nouă amânare a Brexitului, până pe 30 iunie, pentru a încerca în acest timp să convină cu liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, o soluţie ce ar putea întruni un sprijin majoritar în Camera Comunelor, care a respins de trei ori acordul negociat de May cu Bruxelles-ul. Deputaţii britanici pro-europeni consideră că acest acord ar menţine legături prea slabe cu UE, în timp ce euroscepticii cred că, dimpotrivă, Regatul Unit ar rămâne captiv în uniunea vamală europeană din cauza clauzei de ''backstop'' pentru frontiera nord-irlandeză. Corbyn la rândul său doreşte rămânerea în uniunea vamală cu UE.



Niciun stat membru nu este aşteptat să se opună unei noi amânări la summitul de miercuri, întrucât prioritatea tuturor este evitarea unei separări brutale pe 12 aprilie, au declarat pentru AFP mai multe surse diplomatice. Totuşi, în această dezbatere au ieşit la suprafaţă noi divizări între statele membre, în timp ce Parisul a condus tabăra partizanilor unei atitudini mai ferme faţă de Regatul Unit, Berlinul s-a alăturat taberei mai moderate, care ar accepta o amânare a Brexitului chiar şi dincolo de data solicitată de Theresa May.

