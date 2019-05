Parteneriatul cu SUA, cu bune și rele. Mesaje pentru România, prin intermediul Realitatea TV

Mesaj clar venit de la Washington înaintea alegerilor pentru Parlamentul European. România trebuie să îşi rezolve problemele legate de corupţie şi statul de drept, capitole la care a înregistrat regrese.

Îndemnul aparţine unor oficiali din cabinetul lui Donald Trump şi din Congresul american, care au vorbit în exclusivitate pentru Realitatea TV despre parteneriatul strategic dintre cele două ţări şi cum poate fi acesta îmbunătăţit.

Corupţia şi statul de drept în România provoacă îngrijorări nu doar în cancelariile europene, ci şi la Washington. Adjunctul asistentului secretarului de stat al SUA pentru Europa Centrală, Matthew Boyse, a vizitat România de multe ori în ultimii ani şi atrage atenţia că o ţară cu astfel de probleme poate fi vulnerabilă în fața adversarilor.

"În cazul României, au existat îmbunătăţiri semnificative de-a lungul timpului, în trecutul relativ recent. Şi am văzut că aceste progrese au început să se spulbere. Acest factor numit corupţie, această problemă este un vector prin care statele autoritare, dictaturile îşi pot spori influenţa în ţara voastră şi pot slăbi cadrul legal democratic al ţării voastre. Iar aceasta nu este o evoluţie pozitivă", a spus Boyse.

Implicarea Chinei la Centrala de la Cernavodă, motiv de îgrijorare

Un alt motiv de îngrijorare îl constituie acordul preliminar semnat de statul român cu o companie chineză pentru realizarea Unităţilor 3 şi 4 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă.

"Am văzut recent că România a demarat un acord preliminar cu o firmă chinezească, una cu un trecut dubios în sectorul energiei nucleare. Am considerat că acest lucru nu este chiar în interesul ţării voastre, aşa că am comunicat părerile noastre", a mai spus oficialul american.



Matthew Boyse spune că Statele Unite acordă o atenţie mare regiunii Mării Negre, una care s-a modificat enorm în ultimii ani din punct de vedere strategic. Din acest motiv, oficialul american îndeamnă România să rezolve situaţia achiziţiei corvetelor pentru marină, una care tărăgănează de mult timp.

"România face deja unele lucruri, dar, sincer, cred că trebuie să facă mai mult. Am vrea să vedem că România îşi dezvoltă marina mai mult decât a făcut-o până acum. Lucrurile au luat-o în jos din cauza ofertelor, a licitaţiilor şi a problemelor de achiziţie. Asta întârzie procesul. România ar trebui să treacă mai repede peste procesul acesta, este în interesul ei să facă asta. Situaţia României şi dezvoltarea parteneriatului strategic sunt probleme de interes şi pentru Congresul american", conchide Boyse.



"Intenţionăm să organizăm mai multe deplasări pentru membri ai Congresului, care să viziteze ţările Blocului Estic. Vrem să vedem ce se întâmplă acolo, care sunt nevoile şi îngrijorările acestor ţări, pe măsură ce discutăm cui şi cum acordăm bani ca să ne ajutăm aliaţii", a declarat Gregory Meeks, membru al Congresului american.



Ambii oficiali americani au transmis, prin intermediul Realitatea TV, un mesaj către România

"Avem un parteneriat, o alianţă şi o prietenie minunate cu ţara voastră, România este un loc uimitor. Am fost acolo de mai multe ori, vreau să revin acolo în vacanţă în această vară. Vrem ca relaţia şi parteneriatul strategic cu voi să crească tot mai mult pentru că are un potenţial mult mai mare. Preţuim relaţia pe care o avem cu România, înţelegem care sunt dificultăţile cu care vă confruntaţi în regiune, presiunea care vă afectează. Să nu credeţi că sunteţi singuri, nu este aşa. Membrii Congresului SUA urmăresc ce se întâmplă acolo şi vom fi alături de prietenii şi aliaţii noştri, nu vă vom lăsa singuri", au declarat cei doi oficiali americani.