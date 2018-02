Parlamentul vrea să interzică RA-APPS vânzarea bunurilor confiscate de la Ceauşescu

Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) nu va mai avea voie sa vanda bunurile confiscate de la familia Ceausescu.

In zilele urmatoare, Parlamentul ar putea aproba mai multe modificari la activitatea Regiei, decise anterior de Guvern, si vor sa elimine din lege un capitol care permite RA-APPS sa vanda in continuare bunurile familiei Ceausescu aflate inca la Palatul Primaverii, scrie Profit.ro.



"Reglementarile din acest capitol vizeaza valorificarea unor bunuri mobile care au aparținut familiei Ceaușescu și care sunt în prezent utilizate în cadrul expoziției permanente Palatul Primăverii. Din acest motiv, s-a decis abrogarea acestui capitol", arata parlamentarii.



Este vorba inclusiv de bunuri care sunt depozitate in subsolulul Palatului Primaverii si au o valoare comerciala redusa, precum papuci, sapunuri sau alte obiecte fara valoare din perioada comunista, pentru care RA-APPS nu are solutii de valorificare si chiar intentiona distrugerea acestora.



Insa parlamentarii au considerat ca aceste bunuri trebuie pastrate in custodia RA-APPS.



Dupa decembrie 1989, bunurile familiei Ceausescu au intrat in proprietatea Regiei, iar multe dintre obiecte au fost puse in vanzare prin licitatie.