Parlamentarii fac scut în jurul lui Eugen Bejinariu

Zi decisivă pentru fostul ministru Eugen Bejinariu. După șase luni de când DNA a cerut ridicarea imunității deputatului PSD, Camera Deputaților votează, in sfârșit, solicitarea procurorilor de începere a urmăriri penale. Asta după ce majoritatea PSD-ALDE din Comisia Juridică a votat, săptămâna trecută, împotriva anchetării penale a lui Bejinariu.

Eugen Bejinariu este acuzat de abuz în serviciu în dosarul Microsoft. Deputații juriști au explicat că, la momentul semnării contractelor de către Bejinariu, fapta de abuz în serviciu nu exista în legislația penală.

În legislatura trecută, deputații juriști au dat un vot pozitiv pentru începerea urmăririi penale a lui Eugen Bejinariu PNl și USR au anunțat ca vor vota pentru ridicarea imunității lui Eugen Bejinariu, in timp ce președintele PSD Liviu Dragnea a spus ca va face anunțul imediat înainte de vot.

„Când ajungem la plen o să vă spun atunci, exact înainte de plen, ca de obicei. O să primească de la mine acelaşi semnal. Comisia (Comisia juridică) nu salvează, comisia exprimă puncte de vedere, votul este tot timpul în plen, numai în plen", a precizat Liviu Dragnea, întrebat care va fi poziţia partidului în cazul lui Eugen Bejinariu.

Eugen Bejinariu a declarat în toamna anului trecut că nu a comis niciun abuz în serviciu, iar ca ministru al Secretariatului General al Guvernului a fost mandatat imperativ, prin hotărâre de guvern, să semneze contractul Microsoft și actul adițional.

"Am consultat o mică parte din materialul probator transmis și am văzut în referatul procurorilor că există o acuzație că aș fi săvârșit o infracțiune de serviciu. Din punctul meu de vedere, nu am comis niciun abuz în serviciu. Am inițiat proiecte de hotărâri de guvern, căci era atributul meu sau al oricărui ministru, că nu am fost singurul inițiator — de fapt eu am contrasemnat. O hotărâre care a fost, în final, aprobată în ședință de guvern", a spus Bejinariu la Camera Deputaților, după ce și-a consultat dosarul de la DNA în care este acuzat de abuz în serviciu.

El a adăugat că, în calitate de secretar general al Guvernului, a fost mandatat "imperativ" să semneze contractul privind Microsoft.

"Eu, ca ministru al Secretariatului General al Guvernului, am fost mandatat imperativ prin hotărâre de guvern să semnez acest contract și actul adițional. Contractul e parte integrantă din HG, publicat în Monitorul Oficial. Nu am modificat cu nimic prevederile din contract", a precizat Bejinariu. Acesta a menționat că, atunci când a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului, procesul era în derulare și că nu a încălcat nicio lege.