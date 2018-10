Părintele Necula se retrage din viaţa publică. Ce a postat pe Facebook

Părintele Constantin Necula a anunțat că se retrage din viața publică: "Mă voi retrage din viața publică – e un gând care îmi trece foarte des prin minte".

"Am să mă retrag și am să tac, din dorința de a-i lăsa pe ceilalți să vorbească. Am remarcat că sunt foarte mulți dispuși să vorbească împotriva Bisericii, a societății creștine. Le doresc succes! E o tristețe care m-a cuprins, pe care nu o voi birui decât în Liturghie", şi-a motivat decizia într-o emisiune la Radio România Actualități.

Preotul a scris și pe pagina sa de Facebook despre retragerea din viața publică: "Retragerea din viața publică nu înseamnă că renunț la luptă! Biserica nu e viață publică!!! Aici, în spațiul ei putem să ne reactivăm Smerenia slujirii lui Hristos! Sus inima!"