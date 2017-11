Parcagiii ilegali vor fi sancţionaţi. Legea a trecut de Senat

Senatul a adoptat luni cu 80 voturi "pentru", 7 voturi "impotriva" si 3 abtineri initiativa legislativa a PNL care prevede sanctiuni cu inchisoarea de la 6 luni la 15 ani pentru persoanele care percep taxe de parcare fara a avea autorizare in acest sens sau pentru cei care determina sau inlesnesc savarsirea unor astfel de fapte, anunta News.ro.

Initiativa a fost depusa la Parlament in luna aprilie a acestui an de catre liberalii Ovidiu Raetchi si Alina Gorghiu. Potrivit proiectului, "perceperea unei taxe pentru parcare, in orice mod si cu orice titlu, de catre o persoana care nu are autorizare in acest sens sau care nu are cel putin un drept de folosinta asupra spatiului respectiv se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an".

"Daca taxa se percepe pentru un spatiu proprietate publica sau privata a statului, a unei unitati administrativ teritoriale sau a oricarei persoane juridice care detine in proprietate, administreaza sau exploateaza bunuri proprietate publica, pedeapsa este inchisoarea de la 9 luni la 2 ani", se arata la articolul 2 al initiativei legislative.

Pedepse mult mai mari sunt prevazute pentru cei care determina sau inlesnesc faptele incriminate de respectivul proiect. Astfel, articolul 5 statueaza ca "determinarea sau inlesnirea savarsirii faptelor incriminate de prezenta lege ori obtinerea de foloase patrimoniale de pe urma acestora de catre una sau mai multe persoane se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi".

Daca determinarea a fost realizata prin constrangere, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani, iar daca faptele sunt savarsite fata de un minor sau fata de o persoana cu dizabilitati, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime, putand ajunge pana la 15 ani de inchisoare.

Proiectul mai prevede ca la prima depistare, faptauitorul poate opta pentru efectuarea a 50 de zile de activitati neremunerate in folosul comunitatii, dar la a doua abatere instanta va fi obligata sa pronunte o sentinta de condamnare la inchisoare. Senatul este prima camera sesizata in acest caz, urmand ca forul decizional sa fie Camera Deputatilor.