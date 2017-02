Paramedicii veniți la accident au văzut: femeia ține ceva în brațe. Nu și-au putut stăpâni lacrimile

Prăbușindu-se de pe un pod și aflându-se 9 metri în cădere liberă, Jennifer Duncan a avut un singur instinct: să-și salveze fiul. Oare ce s-a întâmplat acolo?

Exact ca în fiecare dimineață, Jennifer (23 ani) își ducea fiul de 8 luni la creșă. În timp ce traversau un pod, mașina ei s-a ciocnit cu un alt automobil. Drept urmare, ambii șoferi s-au oprit pe marginea drumului, așteptând poliția. Jennifer și bebelușul ei se aflau în siguranță pe marginea podului, sau cel puțin așa credea ea.

Deodată un alt șofer, care trecea pe pod, a pierdut controlul asupra mașinii sale și s-a ciocnit de automobilul parcat chiar în fața lor, împingându-i peste balustrada podului. În timp ce cădeau de la înălțimea de 9 metri spre pavajul aflat sub pod, Jennifer s-a înfășurat instinctiv în jurul băiețelului său, devenind un scut uman menit să-l protejeze.

Și a funcționat. Fiul ei nu doar a supraviețuit, ci nu a avut nici măcar o leziune.

Jennifer a fost transportată la spital cu bazinul fracturat, nouă oase posterioare rupte, fracturi ale membrelor inferioare și ale coastelor, leziuni ale membrelor superioare și multe altele.

Jennifer și-a pierdut un picior, a petrecut multe luni în spital și multe, multe altele în centrul de recuperare, învățând să meargă din nou cu proteza. În total ea a suferit 14 intervenții chirurgicale.

„Principala mea îngrijorare era să-l țin în siguranță, să mă asigur că el va fi bine. A durat doar o secundă până am realizat ce se întâmplă și văzând că am început să cădem, am încercat să mă lipesc cât mai strâns de el” — își amintește Jennifer.

Prietenii ei au lansat o campanie pe site-ul GoFundMe, încercând să o ajute să achite tratamentul ei costisitor și ar fi greu să găsim o persoană, care ar merita mai mult decât ea acest ajutor.

