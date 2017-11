Parada de Ziua Națională. Fifor: Invitațiile pentru Dragnea și Tăriceanu vin de la Președinție

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, sugerează că Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu vor fi prezenți la parada de Ziua Națională, invitațiile fiind așteptate de la Administrația Prezidențială.

Ministerul Apărării Naționale are cu Administrația Prezidențială în acest an un parteneriat pentru organizarea paradei de 1 Decembrie, invitațiile pentru președinții Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, urmând să fie transmise de Președinție, a afirmat ministrul Mihai Fifor.

"Nu aș vrea să comentez ce a fost anul trecut. În opinia mea, nu a fost un lucru în regulă. Anul acesta, pe parteneriatul pe care îl avem cu Administrația Prezidențială, noi am comunicat o listă cu invitați. Invitațiile le adresează oficial Administrația Prezidențială. Eu sper că vom avea o paradă de Ziua Națională așa cum trebuie să fie un eveniment cu totul și cu totul deosebit. (...) Nu Ministerul Apărării a transmis lista de invitați pentru celelalte instituții. Noi am transmis referitor la partea noastră militară. Din câte am înțeles eu, vor fi invitații pentru Camera Deputaților, în speță domnul Dragnea, pentru domnul președinte Tăriceanu — la Senat. Nu cred că vom avea probleme din acest punct de vedere. De la Administrația Prezidențială (n.r. — vin invitațiile), nu Ministerul Apărării se ocupă cu aceste invitații", a spus luni Fifor la Senat, potrivit Agerpres.