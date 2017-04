Papa Francisc, despre alegerile din Franţa: Nu ştiu de unde vine Emmanuel Macron

Papa Francisc a refuzat sâmbătă să dea indicaţii de vot francezilor pentru a-i departaja pe cei doi candidaţi la prezidenţiale, explicând că unul, Marine Le Pen, reprezintă "dreapta puternică" şi că nu ştie de unde vine Emmanuel Macron, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Vă spun sincer, nu înţeleg politica internă franceză", a declarat suveranul pontif în avionul cu care se întorcea din Egipt, întrebat despre tentaţia catolicilor francezi pentru votul populist sau extremist.

"Am căutat să am relaţii bune cu fostul preşedinte (François) Hollande. A existat un conflict altădată, dar am putut discuta despre acesta", a adăugat el, referindu-se probabil la dezbaterea pe tema căsătoriei între persoane de acelaşi sex ori respingerea de către Vatican a numirii unui ambasador al Franţei homosexual.

"Despre cei doi candidaţi, nu le ştiu povestea. Ştiu că unul reprezintă dreapta puternică, dar celălalt nu ştiu de unde vine, deci nu pot da nicio indicaţie", a spus papa Francisc râzând, fără să citeze numele celor doi candidaţi.