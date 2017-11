Panică într-o şcoală. Mai mulţi elevi evacuaţi, după ce clasa s-a umplut de fum

Şaptesprezece elevi de la Şcoala Primară Văcarea, comuna Dăneşti, judeţul Gorj, au fost evacuaţi, luni, după ce una dintre clase s-a umplut de fum. Profesorii susţin că incindentul s-a produs din cauza unui coş de fum defect, de la o sobă cu lemne.

O sală de clasă a Şcolii Primare Văcarea s-a umplut, luni dimineaţa, cu fum, iar cei 17 copii care erau în şcoală au fost evacuaţi din clădire, fără ca vreunul să aibă nevoie de îngrijiri medicale.

"Situaţia a fost constatată la ora 07.30, luni dimineaţa, când eu am venit la şcoală. Copiii începeau să vină în sala de clasă, soba care este pe lemne degaja un fum intens în interior, din cauza faptului că, probabil, coşul nu este curăţat. Nu este prima când se întâmplă. Fumul nu a ieşit pe coş şi a ieşit în spaţiul sălii de clasă. Au fost părinţi care au spus că au copii cu probleme şi au cerut permisiunea de a-i lua acasă, cu menţiunea de a recupera orele, alţii au aşteptat să deschidem geamurile”, a declarat Lavinia Cernătoiu, învăţător în cadrul Şcolii Primare Văcarea.

Potrivit acesteia, autorităţile au promis că vor remedia problemele de la şcoală, dar până acum nu a intervenit nimeni. "Am fost la Primărie, am discutat cu viceprimarul care ştia de situaţie, am înţeles că în weekend trebuia să intervină cineva de la Primărie şi nu a intervenit. Acum trebuie să găsim o soluţie pentru a desfăşura orele de curs normal. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Reprezentanţii Primăriei au venit săptămâna trecută la şcoală şi au promis că se va remedia, dar lucrurile nu s-au remediat”, a spus Lavinia Cernătoiu.

Instituţia de învăţământ funcţionează în regim simultan, cei 17 copii evacuaţi făcând parte din ciclul primar.