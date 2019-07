Panică în Olt! Taur agresiv, lăsat liber: un bărbat atacat, în stare gravă la spital

Un bărbat în vârstă de 68 de ani, din comuna Topana, a ajuns în stare gravă la spital după ce, miercuri seara, a fost atacat de un taur agresiv lăsat liber pe uliţele localităţii. Potrivit localnicilor, animalul terorizează comunitatea de mai multe luni, proprietarul refuză să-l ţină închis, iar poliţia şi primăria spun că nu pot să intervină.

Localnicii spun că proprietarul animalului refuză să îl închidă, iar taurul a distrus mai multe culturi agricole şi prin agresivitatea pe care o manifestă este un pericol pentru bătrâni sau copii. Taurul are o greutate de aproximativ 700 de kilograme.



„Vecina, săraca, a chemat şi primăria pentru i-a distrus porumbii. A venit şi poliţia, s-a sunat la 112, dar nimic. Alţi vecini au ajuns la disperare. Pe proprietar nu-l interesează, nici nu-l leagă, nici nu-l ia. A terorizat toată comuna Topana: o ia prin livezi, prin grădinile oamenilor. Sunt trei luni de când îl ţine liber. Am o nepoată de cinci ani pe care o s-o aducă în vacanţă, sunt şi oameni bătrâni. Animalul are în jur de 700 de kilograme şi ne e frică efectiv”, mărturiseşte o femeie din Topana, citată de realitateadeolt.net.







Miercuri seara, un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost atacat de bovină. Bătrânul a ajuns în stare gravă la spital cu multiple fracturi, printre care una de mandibulă.