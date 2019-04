Panică în California: 8 victime, după ce o mașină a intrat intenționat în mulțime

Un sofer a intrat cu masina in trecatori, intr-o localitate din nordul Californiei, provocand ranirea a opt persoane, in ceea ce pare a fi ''un act intentionat'', au anuntat autoritatile.

Incidentul s-a produs marti seara, in Sunnyvale. Politia a fost chemata la locul incidentului la ora locala 18.40, a declarat capitanul Jim Choi, din cadrul departamentului de siguranta publica din Sunnyvale.



O investigatie preliminara a aratat ca trecatorii se aflau pe trotuar cand masina de culoare neagra i-a lovit, a spus el, vorbind despre "un act intentionat".







Potrivit ziare.com, martorii au declarat politiei ca nu au vazut semne ca masina a incercat sa incetineasca si nu s-au descoperit urme de frane la fata locului, a spus el. In cele din urma, masina a intrat intr-un copac.



Un barbat este retinut si politia a contactat FBI in legatura cu soferul, iar capitanul Jim Choi a spus ca anchetatorii iau in considerare "toate posibilitatile" in ceea ce priveste motivatia. Se presupune ca incidentul este unul izolat, a adaugat el.