Theodor Paleologu, sarcastic:"Dăncilă l-a înțeles perfect pe Alexis de Tocqueville"

Candidatul PMP la prezidențiale a lansat o ploaie de aprecieri sarcastice la adresa contracandidatului său, premierul Viorica Dăncilă, despre care spune că l-a înțeles perfect pe Alexis de Tocqueville, care spunea că adevărata democrație americană se găsește în micile comunități.

Theodor Paleologu spune că Dăncilă a venit și cu o propunere ciudată: o linie aeriană directă între capitala României și un orășel de 300.000 de locuitori din Statele Unite.

"Cum să nu ți se umple inima de bucurie, cînd vezi că prim-ministrul României e atît de activ și de apreciat în Statele Unite? E genială ideea de a discuta cu primarii de orașe mici: doamna Dăncilă lucrează la bază, la firul ierbii.

Doamna Dăncilă l-a înțeles perfect pe Alexis de Tocqueville, care spunea că adevărata democrație americană se găsește în micile comunități. E extraordinar pentru relațiile româno-americane că Viorica Dăncilă va fi "aproape de fiecare american". Așa se cîștigă prietenia unei întregi națiuni", scrie Theodor Paleologu pe Facebook.

Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, s-a înâlnit luni cu Steven Fulop, primarul orașului Jersey, cu reprezentanții Băncii Mondiale și cu președintele Consiliul de Administrație al American Jewish Committee (AJC), David Harris.

Dăncilă se va mai întâlni și cu Amina Mohammed, secretarul general adjunct al ONU. Tot la New York, Dăncilă va participa la o reuniune a Camerei de Comerț Româno – Americane (RACC), condusă de Mark Meyer, la conferința ”Oportunități pentru investițiile americane în România”.

Potrivit G4Media, în program sunt menționate și interviuri ce ar urma să fie acordate de Dăncilă pentru New York Times și Wall Street Journal, iar programul se va încheia cu o întâlnire cu comunitatea românească din New York la Metropolitan Club, unde amfitrion este Cătălin Dancu. Plecarea din New York va avea loc pe 28 septembrie, iar zborul spre București va avea escală la Instanbul.