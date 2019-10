"Paleologu, acel intelectual care și-a suflecat mânecile și se apucă de treabă"

Ioana Constantin, secretar general adjunct al Partidului Mișcarea Populară, a explicat motivul pentru care îl susține pe Theodor Paleologu, în cadrul emisiunii România 2019, moderată de Cozmin Gușă.

"Eu cred foarte mult in a dezvolta Romania. Pentru asta, este nevoie ca fiecare dintre noi sa se implice. De asta am intrat in campanie alaturi de Theodor Paleologu, pentru ca el este acel intelectual care si-a suflecat manecile si se apuca de treaba, punem mana pe lopata si ne apucam de treaba.

Romania are nevoie de oameni care sa se apuce de treaba si sa schimbe lucrurile, sa dezvoltam tara aceasta", a spus Ioana Constantin, la Realitatea TV.

Imediat, moderatorul Cozmin Gușă a intervenit, spontan: "Cred ca mai bine da Tomac la lopata, decat Paleologu. Tomac, un alt tanar care a marcat ultimii ani in politica romaneasca".

"Este o chestiune de vointa", a precizat Ioana Constantin.

"Stiu, a fost la modul figurat", i-a replicat Cozmin Gușă.