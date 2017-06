”Pâinea albinelor”, ideală în curele de detoxifiere. Ce este acest ingredient miraculos

La fel ca în fiecare an, sărbătorile de iarnă ne aduc multă căldură şi pace interioară, însă, la final, cadoul primit de la Moşul are cel puţin 3 kilograme în plus şi o stare lipsită de energie. În opinia specialiştilor, starea fizică nu tocmai bună de după sărbători este cauzată de numărul mare de toxine acumulate în aceste două săptămâni, care slăbesc imunitatea şi dau o senzaţie de oboseală permanentă.

Unul dintre cele mai eficiente produse 100% naturale, recomandate de specialişti pentru procesul de detoxifiere este păstura, denumită şi „pâinea albinelor”.

Produsul are o compoziţie asemănătoare cu polenul, însă are proprietăţi chiar mai valoroase decât acesta, datorită conţinutului ridicat în zaharuri simple, vitamina A, B, C, E şi K, acid lactic enzime, minerale (sodiu, potasiu, fosfor, zinc, magneziu, calciu, fier, seleniu) şi aminoacizi esenţiali.

Consumul în exces de produse procesate, care conţin toxine peste limită, nu numai că atrage după sine kilograme în plus şi disconfort fizic şi psihic, dar ne dă o stare generală de lipsă de energie şi vitalitate. Imediat după sărbători este momentul să acţionăm şi să trecem la o dietă naturală, care să ne ajute să eliminăm toxinele din organism.

În acelaşi timp, experţii în nutriţie recomandă ca, la începutul anului, să recurgem la proceduri de detoxifiere a organismului, pentru a ne întări imunitatea şi pentru a ne creşte puterea de concentrare deoarece urmează perioada în care trebuie să ne întoarcem la şcoală sau la muncă.

Se recomandă, totodată, eliminarea zahărului procesat şi a băuturilor carbogazoase din dieta noastră zilnică şi consumul cât mai mare de alimente neprocesate, bogate în zinc, vitamina C şi D3 şi probiotice, conform csid.ro