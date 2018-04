Pacient plimbat sute de kilometri între spitale, cu 3 gloanţe în el. Reacţia ministrului Sănătăţii

Un barbat de 31 ani din Republica Moldova a fost gasit impuscat, sambata dimineata, pe un camp din localitatea Cepari, din Bistrita. Acesta a fost plimbat 250 de kilometri, intre spitale, cu trei gloante in el, iar in cele din urma a fost operat la Bistrita.

Despre aceasta situatie a fost chestionata, luni, Sorina Pintea, iar ministrul Sanatatii spune ca a demarat o ancheta, impreuna cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta condus de Raed Arafat.



"Am aflat ieri de situatie si am dispus inca de ieri o ancheta, impreuna cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Este un lucru inadmisibil sa plimbi intre doua spitale un om cu trei plagi impuscate!", a spus Pintea, la iesirea de la discutiile cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, transmite Agerpres.



Reamintim că, sambata dimineata, un basarabean de 31 de ani a fost impuscat de un conational de nu mai putin de 6 ori. Acesta a fost gasit pe un camp de un agricultor si a ajuns la spital cu plagi in zona gatului, a toracelui, a umarului drept si a bratului stang. Trei dintre gloante au ramas in trupul barbatului, fiind nevoie de inlaturarea lor chirurgicala, informeaza Bistriteanul.



La prima evaluare CT la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, s-a ridicat suspiciunea unei leziuni vasculare importante (a unei leziuni de artera brahiala). Din acest motiv, s-a solicitat o evaluare de specialitate la Clinica de Chirurgie Vasculara Cluj-Napoca, unde pacientul a fost transportat in cursul zilei de sambata.



Analizand starea pacientului, medicii clujeni au stabilit ca nu este vorba despre o leziune vasculara, astfel ca au retrimis pacientul la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita.



Aici a fost operat de o echipa medico-chirurgicala pluridisciplinara. Din corpul pacientului au fost extrase trei proiectile, din leziunile cervicala, toracica si a bratului stang si i-au fost toaletate celelalte plagi.



Nu au intervenit complicatii, iar evolutia post-operatorie este favorabila, pacientul fiind internat la Sectia Anestezie Terapie Intensiva, sub supraveghere si tratament.