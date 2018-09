Spitalul Judeţean de Urgență din Drobeta Turnu Severin are computer tomograf, dar nu are personal suficient pentru a lucra cu acesta. Mai exact, nu mai mai are gărzi pe timpul nopţii. Situaţia a apărut după ce unul dintre medicii care lucra în secţie s-a pensionat, dar nimeni nu s-a obosit să organizeze concurs pentru a aduce alt medic.