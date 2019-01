Cinci păcate sexuale ale femeilor

Iata un ghid cu ce NU trebuie sa faca o femeie in pat. Daca vrei sa alungi plictiseala si rutina din dormitor si sa-ti redescoperi sexualitatea interna, iata de unde trebuie sa incepi.

Evita aceste 5 pacate sexuale pe care le fac multe femei si nu vei mai fi niciodata singura:

1. Sa plangi

Daca ar exista un top al celor mai rele lucruri pe care o femeie le-ar putea face in pat, plansul ar fi de departe castigator. Nu doar ca il va face sa creada ca este un amant slab, insa te va face si pe tine sa pari isterica.

In plus, exista dovezi stiintifice care confirma faptul ca plansul este un impediment important in ceea ce priveste sexul. Cercetatorii au descoperit ca mirosul lacrimilor ii face pe barbati sa-si piarda interesul pentru amor.

2. Sa razi

Daca incepi sa razi in timp ce faceti amor, iubitul tau se va simti mai putin sigur pe el si pe performantele lui sexuale. Stiai ca 83% dintre barbati cred ca modul in care fac ei dragoste poate fi imbunatatit? Sau, in ceea ce priveste marimea penisului, 45% dintre barbati si-ar dori sa aiba un organ genital mai mare?

Prin urmare, atunci cand iubitul tau se straduieste din toate puterile nu ar trebui niciodata sa razi. Chiar daca tu nu razi de barbatia lui sau de modul in care face amor, el s-ar putea simti ofensat sau mai rau, sa-l faca sa nu mai doreasca sa faca dragoste cu tine. Iar daca tu esti printre femeiele care rand atunci cand sunt emotionate, incearca sa te concentrezi pe ceva serios.

3. Sa te prefaci

Atunci cand placerea nu este suficient de mare incat sa ajungi la orgasm poate fi destul de usor sa-l simulezi. Desi, tipatul: „O-O-O, da iubitule”, pare o optiune grozava pe moment, prefacatoria va va face pe amandoi sa suferiti pe termen lung.

Inainte de orice, el nu va sti cum sa te satisfaca in mod corespunzator. In plus, multi barbati isi dau seama cand iubitele se prefac, asa ca imagineaza-ti ce se va intampla cand va descoperi. Si nu in ultimul rand, iubitul tau s-ar putea sa se astepte sa ai din nou orgasm data viitoare si astfel vei pune o presiune nedorita pe amandoi. Asa ca data viitoare daca nu poti ajunge la orgasm ii poti spune iubitului: „Chiar mi-as dori sa termini acum”. Va iubi asta.

4. Sa fii timida

Una dintre cele mai bune modalitati de a face un barbat sa-si piarda cheful pentru sex, este ca femeia sa se rusineze cand vorbesc despre lucruri kinky.

Asa ca daca, in mod obisnuit, esti timida in dormitor, nu te lasa purtata de natura ta cand vorbiti urat si nu-i promite lucruri pe care nu le poti duce la indeplinire. In loc de asta, concentreaza pe cresterea increderii in tine atunci cand esti in dormitor. Poti face lucruri simple, precum cumpararea unei lenjerii sexy in care sa te simti confortabil. Sau puteti citi impreuna lecturi erotice. Cheia este sa-ti amintesti ca poti ridica temperatura in dormitor, chiar daca esti timida, insa nu trebuie sa faci nimic inconfortabil.

5. Sa nu stii ce vrei

Barbatii iubesc femeile care stiu ce vor. Uneori, barbatii se simt sub presiune cand trebuie sa preia controlul si sa treaca la treaba. Asa, ca atunci cand te intreaca cum vrei sa faci dragoste. Nu-i spune: „Nu stiu, orice vrei tu”. In loc de asta, spune-i cum iti place sau ce te face sa te simti bine. Chiar si daca este vorba numai de cateva instructiuni, precum „atinge aici” sau „misca-te mai repede”.

Daca de obicei, nu stii ce vrei in pat si te simti pierduta cand te intreaba cum vreu, poate este timpul sa descoperi cum iti place sa faci dragoste. Invata-ti corpul si descopera ce te excita. Asa ca data viitoare cand te intreaba, vei stii ce sa-i raspunzi.