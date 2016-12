PĂCAT! O mare jucătoare de tenis a făcut un anunţ trist: s-a retras din activitatea competiţională

Jucătoarea de tenis din Serbia, Ana Ivanovic, a anunţat, miercuri, pe Facebook că se retrage din activitatea competiţională.

"Am o veste importantă şi am ales s-o fac publică aici pentru că voi meritaţi ce mai mult. Nu există o variantă uşoară să spun asta: am decis să mă retrag din tenisul profesionist. A fost o decizie dificilă, dar am avut mult de sărbătorit. Am început să visez la tenis când aveam 5 ani şi am văzut-o pe Monica Seles la televizor. Părinţii mei au fost mereu lângă mine. În 2008, am ajuns la un nivel la care nu mă aşteptam vreodată să fiu: am câştigat 15 titluri, am jucat 3 finale de Grand Slam şi am jucat atâtea meciuri memorabile.

Nu a fost rău pentru o mică fată din Serbia. Aceste performanţe au presupus multe sacrificii şi e un lucru cunoscut faptul că am suferit multe accidentări. Nu mai pot juca la nivelul la care îmi doresc şi astfel am decis să mă opresc. Voi deveni ambasador al sportului. Mi-am trăit visul. Nu fiţi supăraţi. Vă iubesc pe toţi", a postat Ivanovic.

Jucătoarea de 29 de ani are în palmares 15 titluri, printre care şi trofeul de la Roland Garros.