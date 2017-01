Păcat! A murit o legendă a muzicii. Cine, oare, nu-i cunoaşte cel mai mare hit?

Artistul american de jazz Buddy Greco a murit la vârsta de 90 de ani, din cauze naturale.

Acesta a încântat publicul în anii '60 şi '70 atât cu vocea, cât şi cu abilităţile de pianist. Cel mai mare hit al său este "The Lady Is a Tramp”, care a fost lansat în 1962 şi care a vândut peste 1 milion de unităţi.

Alte cântece cunoscute ale lui Buddy Greco sunt "Oh Look A-there,” “Ain’t She Pretty,” “Up, Up and Away” şi “Around the World.”

A fost căsătorit cu Lezlie Anders, care deseori a performat alături de el pe scenă.