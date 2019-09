Pașcanu, declarații dure la adresa FCSB: ”Nu știam nici cine e antrenor!”

Alexandru Pașcanu (20 de ani) a fost transferat de CFR Cluj de la Leicester City. Fundașul central a explicat motivele pentru care a ales campioana României, deși a primit ofertă și de la FCSB.

Pașcanu a semnat primul contract de profesionist. La Leicester a jucat doar la echipa U23.

Fundașul central a impresionat la Campionatul European de tineret din Italia și San Marino, la care România a ajuns în semifinale.

„Am vrut să fac pasul la o echipă de seniori şi sunt foarte fericit că am avut şansa să merg la Cluj. M-au primit foarte bine, am început deja să mă antrenez cu ei şi abia aştept să-mi fac treaba aici. Mi-am spus că trebuie să merge undeva unde să joc şi unde să am şansa să cresc.”

