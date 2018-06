Tender, acuzații dure: Vîntu mi-a cerut 4 milioane de dolari pentru a nu se ajunge la acest dosar

Omul de afaceri Ovidiu Tender a dezvăluit, în sala de judecată - unde a fost audiat în calitate de martor-denunţător în dosarul în care Alina Bica este judecată pentru favorizarea făptuitorului - că Sorin Ovidiu Vîntu i-a cerut bani pentru a scăpa de un dosar.

"În anul 2005, în luna ianuare, s-a declanșat dosarul botezat RAFO, în urma zvonurilor din media în sensul că aș fi fost implicat în povestea de la RAFO. S a deschis un dosar penal în care am fost cercetat. S-au pus sechestre, fiind acuzat de evaziune fiscală privind comercializarea unor produse petroliere de la RAFO.

La 25 mai 2005, Sorin Ovidiu Vîntu m-a chemat la locuința sa și mi-a propus să dau suma de 4 milioane de dolari pentru a nu se ajunge la acest dosar. SOV nu mi-a zis persoanele care urmau să primească banii, dar a făcut precizarea că nu e mult, pentru că sunt opt persoane și revine fiecăruia 500 de mii de dolari. La vremea respectivă nu știam ce se intâmplă în România și am crezut că e o prostie. Am marșat pe ideea lui și i-am zis că n-am de unde să dau 4 milioane cash.

Mi-a dat termen de două luni ca să mă descurc, să procur suma de bani. Am fost de acord tocmai pentru a afla cine e în spate. Pentru că nu am plătit, nu am reușit să aflu mai mult. La 25 iulie m-am întâlnit cu SOV, căruia i-am zis că n-am făcut rost de sumă, iar acesta a afirmat 'asta este, oamenii consideră că le-ai tras țeapă și de acum îți iei soarta în propriile mâini'. La începutul lunii august, Alina Bica, care era procuror de caz, m-a chemat la DIICOT şi mi-a dat interdicția de a ieși din țară.

După ce am vrbit prima dată cu Vîntu, săptămâna următoare Alina Bica m-a chemat la parchet și mi-a zis pe hol 'Vă felicit domnule Tender că v-ați descurcat'. Era rezultatul întâlnirii mele cu Vîntu. Eu i-am mulțumit pentru felicitări. În acea întâlnire din mai, la prima discuție cu Vîntu, i-am zis că vreau să mă asigur că nu e țeapă și a zis bine, vei fi chemat la parchet, la DIICOT, fără a nominaliza persoana, și vei primi un semnal. Apoi a intervenit chemarea. Am dedus că ăsta e semnalul pe care îl așteptam. La discuția cu Vîntu, ambele dăți, a fost prezent și Liviu Luca, era liderul de sindicat de la Petrom", a declarat Ovidiu Tender.

Ovidiu Tender susține că un ofițer de poliție judiciară i-ar fi spus, în 2005, că urmează să fie arestat preventiv. Ulterior, ca urmare a unor denunțuri, omul de afaceri a fost arestat. "În 2006, 1 august, șefii SRI și procurorul general au fost schimbați, convingerea mea este că ea a fost dirijată de ofiţeri SRI, în sensul că dosarul a fost făcut pe baza informaţiilor SRI, ea a fost un executant, i-a convenit pentru că îi conferea puterea sj posibilitatea de a accede într- o funcţie importantă", mai afirmat Tender, citat de stiripesurse.ro.