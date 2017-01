Ovidiu Raeţchi propune PNL să facă un Guvern din umbră care să monitorizeze Guvernul PSD-ALDE

Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi a propus, dumincă, constituirea unui guvern PNL din umbră, care să monitorizeze activitatea Executivului condus de Sorin Grindeanu şi să sancţioneze ”derapajele guvernului Dragnea-Grindeanu”, se arată într-un comunicat remis realitatea.net.

Deputatul liberal Ovidiu Raețchi consideră că PNL se află în situatia de a structura în următoarele săptămâni un Guvern din umbră care sa coordoneze opoziția la Executivul Dragnea-Grindeanu:

„PNL trebuie să folosească următoarea perioadă pentru a structura un Guvern din Umbră care să asigure o opoziție argumentată la guvernul Dragnea-Grindeanu. Rezultatul de la alegerile parlamentare a demonstrat că discursul despre „restaurația FSN” și despre „baronul Dragnea” – deşi perfect întemeiat – nu mai este suficient singur. Cetăţenii le-au oferit încrederea celor din PSD în ciuda acestor riscuri, fiind dispuşi să accepte un program axat pe conceptul de Bună Guvernare chiar dacă el venea din partea unor condamnaţi penal cu probleme de credibilitate. Iată de ce nu mai putem rămâne doar la nivel retoric, este de datoria noastră să depunem și un efort de ordin tehnic, prin care sa deconstruim utopiile economice promise de Liviu Dragnea. Un guvern din umbră al PNL funcțional chiar din luna februarie este absolut necesar. Avem nevoie de specialiști cu discursuri aplicate pe domenii care să sancționeze derapajele guvernului Dragnea-Grindeanu și care să urmărească în ce măsură programul de guvernare al PSD este aplicat și care sunt efectele asupra României.

PNL are la ora actuală numeroşi membri de partid competenţi şi integri care ar putea gestiona anumite domenii de specialitate. Îi nominalizez aici pe Ionuţ Stroe(externe), Florin Cîţu(finanţe), Pavel Popescu(sănătate), Raluca Turcan sau Radu Zlati(educaţie), Mugur Cozmanciuc (energie), Iulian Dumitrescu(economie), Ben-Oni Ardelean(afaceri europene), Mara Calista(tineret şi sport), Florin Roman(mediu), Adriana Săftoiu(muncă şi protecţie socială), Daniel Fenechiu sau Cătălin Predoiu(justiţie)- doar ca să dau câteva nume, dar lista poate continua.

Deputatul PNL a adăugat că, deja, în foarte scurt timp, guvernul Dragnea-Grindeanu a demonstrat că ne oferă motive reale de îngrijorare:

“Partidul Național Liberal are șansa de a dovedi că are specialiști redutabili în rândurile sale și, mai ales, are datoria de a demonstra electoratului că este alternativa competentă și integră la guvernul Dragnea-Grindeanu. În doar câteva zile de la preluarea guvernării, actualul Executiv a arătat că ne oferă motive reale de îngrijorare.

Intenția de a adopta o lege a amnistiei și grațierii, incapacitatea de a pune în aplicare programul de guvernare asumat în campania electorală fără depășirea rapidă a deficitului de 3%, amenințările privind suspendarea președintelui Iohannis pentru ridicarea unor semne de întrebare justificate în legătură cu activitatea guvernului ne arata că activitatea guvernului Dragnea-Grindeanu trebuie atent monitorizată și sancționată”.