OUG 14, analizată de Comisia Juridică din Senat, la ora 18.00

Comisia juridica din Senat urmeaza sa ia in discutie si probabil sa dea un raport pentru proiectul de lege de aprobare a OUG 14, cea care abroga OUG 13 de modificare a Codurilor penale, luni seara, in jurul orei 18.00, dupa sedintele de plen reunit si de plen al Senatului, anunţă Hotnews.ro.

Vom reveni cu mai multe amănunte.

Initial, OUG 14 era programata sa fie discutata marti, pe 14 februarie, insa a intrat in procedura accelerata dupa ce vineri Liviu Dragnea a facut un apel, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, ca aceasta sa fie adoptata cat mai repede.

"In calitate de presedinte al Camerei Deputatilor si de presedinte al PSD, fac un apel catre toti colegii din Parlament ca in cel mai scurt timp pe care ni-l permite procedura sa adoptam legea de aprobare a Ordonantei 14 privind abrogarea modificarilor Guvernului la cele doua coduri. Inteleg ca toate partidele parlamentare isi doresc acest lucru. Deci avem o cvasi-unanimitate in acest sens, ceea ce inseamna ca o respingere a OUG 14 este exclusa, iar prelungirea dezbaterilor pe acest subiect nu se justifica", a declarat Dragnea, citat in comunicat.