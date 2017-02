Otrăvit a doua oară la ordinul lui Putin! Află drama care i s-a întâmplat acestui activist rus!

Politicianul și jurnalistul Vladimir Kara-Murza, care a dus o luptă susținută împotriva regimului lui Putin, a fost spitalizat de urgență joi, sub suspiciunea de otrăvire. Este a doua oară în decurs de doi ani când i se întîmplă!

Activistul Vladimir Kara-Murza este cunoscut drept un acerb critic al președintelui rus, Vladimir Putin. Acesta a fost spitalizat de urgență miercuri, sub suspiciunea de otrăvire, conform declarației avocatului său, Vadim Prokhorov.

În vârstă de 35 de ani, politicianul se află momentan în stare critică, dar stabilă, sub supravegherea personalului medical dintr-un spital al cărui nume nu a fost dezvăluit.

Tot avocatul său a menționat că nici starea lui de acum, nici cea din timpul incidentului anterior, nu poate fi explicată de vreo patologie diagnosticată, de aceea s-a revenit asupra suspiciunii de otrăvire, însă nu există nici dovada acestui act.

În urma primului incient, Kara-Murza a relatat într-un interviu acordat postului de televiziune american CNN că, în data de 26 mai 2015, a început brusc să se simtă foarte rău, iar starea de sănătate i s-a deteriorat drastic în decurs de 10-15 minute, ducând la pierderea conștienței.

La scurt timp a intrat în comă, iar soția sa i-a povestit ulterior că, după ce organele i-au cedat rând pe rând, a primit un prognostic de cel mult 5 la sută șanse de supraviețuire.

El a explicat pe larg, în cadrul interviului, de ce crede că situația a fost orchestrată la ordinul lui Putin: „Nu am nicio îndoială că ceea ce mi s-a întâmplat a fost rezultatul unei otrăviri dirijate în scopul de a mă mă lichida, din cauza activității mele politice din cadrul opoziției. (...) Nu există nicio altă cauză, în afara orientării politice; nu am afaceri, nu am dușmani personali, nu am furat soția nimănui, iar singurul motiv este activitatea mea politică și câteva lucruri anume care ar fi putut leza pe cineva până la acest nivel.”